Patru suceveni au urcat pe cel mai înalt munte european din Caucaz

Sase români, printre care și patru suceveni, au reușit să cucerească Vârful Elbrus, cu o înălțime de 5.642 de metri. 10 zile a durat expediția acestora

Gheorghe Sologiuc, Stefan Catargiu, Bogdan Moroșan, Lucian Moisuc, Cristian Scuturici și Csaba Lorenz, patru bucovineni și doi ardeleni, au plănuit încă din luna ianuarie să realizeze o expediție în Rusia, dorind să cucerească Vârful Elbrus, din munții Caucaz. Acesta este considerat cel mai înalt munte din Europa, având 5.642 de metri. Precizăm că unii geografi consideră vârful Montblanc din munții Alpi ca fiind cel mai înalt munte european cu 4808 metri deasupra nivelului mării. Pentru că vârful Elbrus se află la granița dintre Europa și Asia iar țările din zona Caucazului sunt asimilate Europei .

„Ca să aibă și un scop toată aventura noastră le-am propus băieților să ducem acel steag împotriva gropilor de gunoi. Cel care ajungea în vârf avea obligația să ducă și steagul”, a explicat Gheorghe Sologiuc.

Expediția a durat 10 zile din care cinci zile la altitudinea de 3.800 de metri unde sunt niște butoaie, în care au fost cazați. Cei șase temerari au început antrenamentele în luna ianuarie, ei fiind pentru prima dată în această echipă.

„Odată ajunși în tabăra de bază, am început ascensiunea. Prima zi a fost de cărat marile bagaje cu apă și mâncare, în jur de 15 litri de apă de fiecare. A doua zi am mers până la 4.800 – 5.000 de metri pentru aclimatizare. Acolo a fost momentul unde am simțit toți altitudinea, lipsa de oxigen. În a treia zi am rămas să ne odihnim”, a mai arătat Gheorghe Sologiuc.

A patra zi urma o nouă urcare, însă deși cerul era senin deasupra lor, se vedeau furtune cu trăsnete și fulgere în toate părțile în jurul Elbrusului. Astfel, ei au amânat pentru următoarea noapte. În cea de-a cincea zi, cei șase români s-au decis ca indiferent de vreme să continue urcarea. Ei s-au pornit pe la ora 01.30, iar după 4.400 de metri au întâmpinat un viscol groaznic, viscolea și erau loviți în față cu bucăți de zăpadă înghețată. Toți au rezistat și sperau ca după răsărit viscolul să se oprească. Aceștia au scăpat de viscol, dar au intrat într-o ceață de nu puteau să vadă la 10 metri distanță.

„După mult timp de îndurat frig de -20 de grade și vânt puternic am intrat între cele două vârfuri Elbrus est și vest. Acolo anotimpul s-a schimbat, nu mai bătea vântul și s-a făcut cald. Nu ne venea să credem, parcă am fost teleportați. Ne-am bucurat enorm și am continuat spre vârf încă o oră și jumătate. La ora 08.00 am ajuns pe vârf, unde totul era senin, eram deasupra norilor și se vedea curbura pământului. Eram ajunși pe vârful Europei și al Rusiei la altitudinea de 5.642 de metri. Am ancorat steagul pentru poze, am făcut niște filmări pentru a le arăta și celor dragi și am plecat spre coborâre pe o vreme fantastică”, a explicat Gheorghe Sologiuc. (Dănuț ZUZEAC)