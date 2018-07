Mediile de admitere la liceele sucevene. S-a intrat cu 9.56 la “Ştefan”, dar și cu 2,22 la liceul din Dolhasca

Ieri au fost afișate rezultatele repartizării computerizate a candidaților înscriși în învățământul liceal. Conform datelor publicate pe site-ul admitere.edu.ro, la nivelul județului Suceava șapte candidați au fost admiși la liceu cu media zece, iar alți doi cu media 9,99. La polul opus se află un candidat care a avut media de admitere 2,22, declarat admis la Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” din Dolhasca, acesta având cea mai mică medie de admitere la liceu din acest an. La repartizarea computerizată în județul Suceava au participat 4.812 candidați, dintre care 58 provin din alte județe. Un singur candidat nu a fost repartizat. 365 de locuri au rămas neocupate. In acest an, la nivelul județului Suceava s-au înscris pentru examenul de Evaluare Națională 6.350 de elevi, dintre care 389 au fost absenți sau nu au susținut ambele probe

Colegiul Național “Ştefan cel Mare” a fost și în acest an “vânat” de cei mai buni elevi din județ. Ultimele medii de admitere la această unitate de învăță­mânt au fost 9,56 la Matematică-Informa­­tică, bilingv engleză, Ma­te­­ma­tică-Infor­matică 9,13, Ştiințe ale Naturii 9,03 și Ştiințe Sociale 8,77. Cea mai mică medie la Colegiul Național “Petru Rareș“ a fost de 8,08, la specializarea Ştiințe ale Naturii, bilingv germană. Ultimele medii de admitere la alte licee din județ au fost: 7,88 la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, specializarea Filologie, 7,47 la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, specializarea Filologie, 6,37 la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, la specializarea Turism și alimentație, 7,49 la Colegiul de Informatică «Spiru Haret», specializarea Ştiințe ale Naturii, 7,41 la Co­legiul Național “Nicu Gane” din Făl­ti­ceni, specializarea Filologie, 7,93 la Co­­legiul Național “Eudoxiu Hurmu­za­chi” din Rădăuți, specializarea Filologie.

Cei șapte elevi care au fost admiși la liceu cu media 10 în județul nostru sunt Maria Andoni, absolventă a Şcolii Gimnaziale nr.8 din municipiul Suceava, aceasta optând pentru Colegiul Național “Ştefan cel Mare”, Nicoleta Ofelia Ciocan, Şcoala Gimnazială nr. 1 din Su­cea­va, admisă la Colegiul Național “Ştefan cel Mare”, Diana Maria Dan, Adrian Diaconița, George Matei Volanschi, toți trei de la Şcoala Gimnazială “Teodor Balan” din Gura Humorului, admiși la Colegiul “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, Eduard Valentin Dumi­tres­­cul, absolvent al Colegiului Na­țio­nal “Ştefan cel Mare”, a optat în con­­tinuare pentru această unitate de învățământ și Cătălina Gabor, care este în aceeași situație, studiind în conti­nuare la Colegiul Național “Petru Ra­reș“ din Suceava.

La polul opus se află Liceul Tehnologic “Oltea Doamna”, unde s-a înre­gistrat cea mai mică medie de admitere din județ, și anume, 2,22, urmat de Li­ceul Tehnologic “Vasile Cocea” din Mol­dovița cu o medie de 2,27 și Co­legiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, cu 2,30. Din totalul celor 4.811 elevi de clasa a VIII-a repartizați computerizat în învățământul liceal, 471 au avut medii sub 5.00.

Tot ieri au fost afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și lista cu lo­cu­rile neocupate în în­­vă­țământul liceal de stat din județ/municipiul București, iar fiecare liceu a afișat lista candidaților repar­tizați în liceul respectiv. în perioada 10-13 iulie 2018 se va desfășura depu­nerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați, iar în perioada 16-18 iulie 2018 va avea loc rezolvarea de către comisiile de admitere a situ­ațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura în perioada 18 iulie-3 septembrie 2018. Pe 18 iulie 2018 vor fi afișate situația locurilor ră­mase libere, locul de desfășurare și gra­fi­cul probelor de aptitudini sau de veri­ficare a cunoștințelor de limbă mo­der­­nă/maternă. Pe 3 septembrie se va desfășura înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoș­tințelor de limbă modernă/maternă, iar în perioada 3-6 septembrie 2018 se va desfășura depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. Repartizarea acestor absolvenți va avea loc pe 7 septembrie 2018. (Cristina RUŞTI)