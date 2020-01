Fântâna din care este alimentată Şcoala din Moldovița a secat, iar primarul a dat ordin să fie umplută cu apă dintr-un pârâu plin cu gunoaie

La ordinul primarului Traian Iliesei, o cisternă a pompierilor voluntari din Moldovița a luat apă din râul Moldovița și a vărsat-o apoi în bazinul fântânii de la Şcoala Gimnazială din localitate. Directoarea a pus afișe prin toalete că apa nu este potabilă. Direcția de Sănătate Publică a trimis ieri o echipă de control la Moldovița. “Doamne ferește să nu ne trezim cu vreo epidemie”, spune Adriana Iordache, șefa Gărzii de Mediu Suceava

Inspectorii sanitari din cadrul Di­recției de Sănătate Publică Suceava au demarat o anchetă în comuna Moldovița, după ce s-a aflat că elevii de la Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII din Moldovița sunt expuși unui adevărat focar de infecție, după ce primarul comunei a decis alimentarea unității de învățământ cu apă nepotabilă. Totul s-a întâmplat după ce fântâna care alimenta cu apă școala a secat, iar pentru ca unitatea să nu rămână fără apă la toalete și robinete, Traian Iliesi, primarul comunei Moldovița, a luat decizia ca fântâna să fie umplută cu apă din râul Moldovița, de acest lucru ocupându-se pompierii voluntari din localitate.

Apa acestui râu nu este potabilă, ba mai mult, localnicii și-au făcut un obicei din a arunca gunoaiele menajere în albia acestuia, poluându-l și mai mult. În aceste condiții, elevii, care au vârste cuprinse între șase și 15 ani, sunt expuși unui real pericol de îmbolnăvire. Pentru a încerca to­tuși să-i protejeze pe elevi, directoarea școlii a pus afișe în băile unității de învățământ prin care îi anunță pe aceștia că apa nu este potabilă și că nu au voie să o bea.

“O echipă de control este deja la școală și verifică aspectele semnalate. În zilele următoare vom anunța ce s-a stabilit și eventualele sancțiuni”, a declarat ieri medicul Liliana Grădinariu, director executiv în cadrul DSP Suceava.

Incidentul a ajuns și la urechile conducerii Gărzii de Mediu, toată lumea aratându-se de-a dreptul șocată de decizia primarului Traian Iliesi. „Primarul a dat acceptul să se ia apă din râu și să se ducă la fântâna respectivă pentru că a scăzut nivelul apei în pânza freatică și școala nu are apă pentru toalete. Directoare a pus indicatoare, plăcuțe, a sigilat fântâna, nu se folosește potabil apa. Doamne ferește să nu ne trezim cu vreo epidemie”, a declarat Adriana Iordache, șefa Gărzii de Mediu Suceava.

Se pare că primarul comunei Moldovița nu pune mare preț pe sistemul de învățământ din zona pe care o conduce, iar soluțiile găsite de acesta la problemele unităților de învățământ, nu îi avantajează deloc pe cei mici. Reamintim că în urmă cu aproximativ zece zile, aproape 100 de copii, din clasa pregătitoare până în clasa a VIII-a, de la Şcoala Gimnazială Argel, comuna Moldovița, au învățat, cel puțin două zile, în frig, iar Primăria, prin vocea primarului Traian Ilisei, dă vină pe un senzor de la centrala pentru încălzire.

“S-a defectat un senzor, nu e nimic grav și s-a rezolvat. Am vorbit cu băiatul care e muncitor acolo, face focul în centrală și am înțeles că joi și vineri au fost niște probleme”, a declarat atunci primarul comunei Moldovița. Chiar dacă tem­pe­­ratura din sălile de clasă a co­borât mult sub cea normală, micuții nu au fost trimiși acasă, iar cursurile s-au ținut cu elevii îmbrăcați în geci și cu căciuli în cap. Copiii s-au plâns acasă că în școală este foarte frig iar cadrele didactice și-au desfășurat cu greu activitatea, chiar dacă în prize au fost puse niște aeroterme. (Cristina RUŞTI)