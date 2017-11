UPDATE: Aproximativ 100 de suceveni protesteaza in fata Prefecturii

Update; 18.30: Aproximativ 100 de suceveni s-au strans duminica seara in fata Prefecturii, protestand impotriva Guvernului, cerand retragerea legilor Justitiei si a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea in Parlament a ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia imediata a Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, au steaguri, fluiere, vuvuzele si pancarte.

“Romania a ajuns intr-unul dintre cele mai grave momente ale istoriei sale postcomuniste, comparabil cu mineriadele din anii ¬90, criza financiara si taierea salariilor bugetarilor din 2010. Confiscarea politica a sistemului de justitie, capturarea statului de catre o mafie politica care slabeste legislatia anticoruptie pentru a scapa de raspundere penala, razboiul politic si institutional declansat de Guvern impotriva societatii civile, atacurile majoritatii parlamentare impotriva aliatilor din NATO si UE, haosul fiscal si deprecierea accelerata a leului, cresterea preturilor si a deficitului bugetar vor arunca Romania de facto in afara Uniunii Europene si NATO.

Consecintele deciziilor guvernamentale de astazi ne vor urmari pentru zeci de ani, ne vor plasa in sfera autoritarismului politic, a jafului banilor publici, a impunitatii politicienilor si a saraciei.

In aceste momente, Romania este calcata in picioare, coalitia de guvernare nesocotind sau ignorand fatis opiniile si interesele legitime ale tuturor actorilor din societate:

Societatea civila si reprezentantii puterii judecatoresti s-au exprimat neechivoc impotriva modificarii legilor justitiei. Opiniile lor au fost nesocotite;

Singura preocupare permanenta a guvernarii sunt “drepturile” infractorilor, si deloc dreptatea pentru victime sau recuperarea banilor furati;

Numirile in functii publice ne-au adus persoane de o incompetenta flagranta si cu un nivel de moralitate cel putin discutabil;

Romania este astazi in situatia in care nu mai pot avea loc nici negocieri, nici contracte colective la nivel national sau de sector. Ca urmare, angajatii sunt din ce in ce mai putin protejati, iar riscul de inechitate sociala ne plaseaza mai degraba in zona tarilor de la Estul Uniunii Europene;

De la 1 ianuarie, salariatii sunt lasati la voia intamplarii, sunt integral responsabili pentru modul in care angajatorii aplica transferul contributiilor, dar si pentru finantarea sistemului de pensii si cel de sanatate, pentru modul in care sunt colectate contributiile, dar si pentru solidaritatea cu persoanele vulnerabile. De la 1 ianuarie, povara responsabilitatii sociale va fi dusa doar de catre salariati;

Promisiunile de mariri salariale pentru bugetari s-au topit in explicatii fantasmagorice despre brut si net, in vreme ce cresterile de preturi sunt evidente pentru oricine, mai putin pentru decidentii politici;

Pensiile noastre sunt in pericol prin reducerea contributiilor personale in depozite private in cadrul Pilonului II de pensii;

Bugetul pentru sanatate a scazut, controlul politic a fost reinstaurat, iar drepturile pacientilor sunt abuzate zilnic;

Investitiile au scazut la un nivel critic, in timp ce indatorarea publica este din ce in ce mai mare.

Pe scurt, actuala coalitie de guvernare sustine hotia, ineficienta, haosul si lipsa de transparenta, invocand castigarea alegerilor cu un program de guvernare nerespectat. Viitorul nostru si al copiilor nostri este in pericol. E momentul sa cerem o schimbare politica de substanta pentru a evita in ultimul ceas o catastrofa nationala din care ne vom reveni in decenii.

Pentru toate acestea chemam romanii in strada pentru o lupta pasnica a Romaniei cinstite cu hotia, autoritarismul si saracia.

Cerem demisia Guvernului Dragnea-Tudose si a principalilor vinovati pentru actuala stare de fapt – domnii Dragnea si Tariceanu – din functiile de presedinti ai celor doua Camere ale Parlamentului. Fara aceste demisii, sansele romanilor de a trai intr-o societate asezata si prospera, bazata pe respectarea drepturilor tuturor, pe cinste si competenta vor fi iremediabil distruse.” (HotNews)