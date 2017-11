UPDATE: 5 copii raniti intr-o statie de autobuz din Liteni – Moara

Marti, in jurul orei 12.15, in centrul satului Liteni, comuna Moara a avut loc un grav accident de circulatie. O masina scapata de sub control a lovit mai multi copii aflati in statia de autobuz.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, echipele de intervenţie au fost solicitate la un eveniment rutier petrecut în localitatea Liteni, după ce cinci copii aflaţi în staţia de autobuz au fost loviţi de o maşină.

UPDATE: Copiii care au între 12 si 15 ani, sunt conştienţi, stabili hemodinamic, fiind preluaţi de cadrele medicale şi transportate la Spitalul Judeţean Suceava.

Conform Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, din primele informaţii, într-o curbă, şoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens, şi a intrat în staţia de autobuz în care se aflau copiii.

Şoferul urmează să fie testat cu aparatul alcooltest, iar poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.