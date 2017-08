Măriri consistente de salarii și la Consiliul Județean Suceava

Noua lege a salarizării “unitare” a adus majorări importante de salarii și la angajații Consiliului Județean Suceava u președintele CJ, Gheorghe Flutur, obține, de luna trecută, o indemnizație brută de 13.050 lei lunar. Vicepreședinții Gheorghe Niță și Viorel Seredenciuc vor fi retribuiți cu 11.600 de lei brut. Secretarul județului, arhitectul șef, administratorul public, un director executiv vor încasa peste 10.000 de lei brut. Directorii executivi adjuncți primesc între 9.200 și 9.500 de lei, șefii de serviciu până în 9.500 de lei, iar salariile șefilor de birou din CJ Suceava sunt cuprinse între 8.000 și 8.500 de lei lunar. Cel mai mic salariu de funcționar public este cel încasat de un referent debutant – 2.813 lei. Soferul are salariul de bază 2.654 lei. Aceste salarii vor fi primite luna aceasta, fiind aferente lunii iulie. Sunt insa structuri în subordinea CJ în care, pentru salariile mărite anul trecut, nu sunt surse de finanțare, speranța fiind într-o rectificare pozitivă în toamna acestui an

Noua Lege a salarizării unitare din sistemul public, aplicată de la 1 iulie 2017, reintroduce discrepanțe și comentarii, dar și mici satisfacții pentru cei care au avut de câștigat în urma aplicării actului normativ. “Obiectiv de Suceava” a prezentat cu o zi în urmă efectele aplicării noii legi la Primăria municipiului reședință de județ. Salarii mărite și cu 50 de procente, de la edilul șef până la șofer. Situația nu este cu mult diferită nici la Consiliul Județean Suceava. Si aici au crescut în mod consistent salariile pentru cei care dețin funcții de conducere. Lucrătorii de rând au câștigat și ei câte ceva. De cele mai multe ori, nici aici ­va­loarea brută nouă a salariilor celor mai mici din sistem nu acoperă creșterea de salarii a unui angajat public din eșalonul superior.

Irina Vasilciuc, administrator public al județului Suceava, a arătat că pentru funcțiile de conducere din cadrul Consiliului Județean, salariile brute prezentate conțin și vechimea la tranșa maximă prevăzută de lege. Ca atare, ­in­demnizația președintelui CJ, Gheorghe Flutur, este, începând cu luna trecută, de 13.050 lei lunar brut, iar vicepreședinții Gheorghe Niță și Viorel Seredenciuc vor fi retribuiți cu 11.600 de lei brut. Secretarul județului are un salariu de 11.600 de lei. Ca și în cazul municipiului Suceava, și la județ avem un arhitect șef. Si aici, haosul absolut din domeniu e plătit cu 10.500 de lei. Un director executiv din CJ, în funcție de complexitate și responsabilitate, va avea între 10.000 și 10.500 de lei salariul brut. Aceeași situație, vizând complexitatea atribuțiilor pe domenii, se regăsește și în cazul salariilor șefilor de birou din CJ Suceava, care sunt între 8.000 și 8.500 de lei lunar.Administratorul public Irina Vasilciuc a precizat că este vorba despre venituri brute lunare la care nu se mai adaugă alte sporuri.

O altă categorie o reprezintă funcțiile de execuție din aparatul propriu al Consiliului Județean, unde salariile sunt stabilite, conform noii legi, la gradația zero de vechime. Acestea pornesc de la 2.422 de lei pentru un referent până la 6.500 lei pentru un șef de birou, consilier superior, din cadrul personalului contractual. Cât privește funcțiile mărunte, un șofer primește salariu de bază 2.654 de lei, arhivarul 2.422 de lei, muncitorul calificat 1.856 de lei, îngrijitorul 1.610 lei, iar paznicul 1.566 de lei. De menționat că, în cazul personalului contractual, urmează ca la aceste valori ale salariului să se aplice și sporuri vizând vechimea și gradația corespunzătoare ocupantului postului. Potrivit actelor normative nou promovate, nu se mai acordă sporuri pentru condiții vătămătoare, unicul spor ce trebuie să se aplice fiind de 10% din salariu pentru cei care efectuează activități de control financiar preventiv. Salariații nemulțumiți de noua grilă au dreptul să depună contestație, în termen de 20 de zile de la comunicare, la ordonatorul de credite.

In aparatul propriu al Consiliului Județean Suceava sunt 217 posturi. 183 sunt în plată, restul fiind vacante. Un număr de 163 sunt funcții publice, din care 23 funcții publice de conducere. Sunt 49 de funcții contractuale de execuție plus funcția de președinte, cele două pentru vicepreședinți, cea de administrator public și cea de șef birou administrativ. Irina Vasilciuc a arătat că salariul administratorului public se stabilește de către președintele CJ, limita minimă fiind salariul secretarului județului iar cea maximă indemnizația președintelui de consiliu județean, conform legii. In aparatul propriu al Consiliului Județean Suceava nu par a fi probleme în ceea ce privește asigurarea acestor creșteri salariale, estimate la aproximativ 30%. Astfel, președintele Gheorghe Flutur avea înainte de 1 iulie a.c. o indemnizație de 9.460 de lei brut, devenită acum 13.050. Cei doi vicepreședinți primeau 8.501 lei, acumprimesc 11.600 de lei indemnizație brută. Sunt însă structuri din afara aparatului propriu al CJ unde situația este dramatică, în sensul că, dacă nu intervine o rectificare pozitivă în perioada imediat următoare, nu vor fi bani pentru plata lefurilor. Cea mai ­vi­zibilă problemă este la Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecție a Copilului, unde în iarnă s-au acordat măriri de salarii printr-un alt act normativ și în primăvară Guvernul nu a asigurat resursa financiară pentru a fi susținută această mărire. In acest fel, dacă nu se va opera o rectificare bugetară, nu vor fi bani pentru asi­gurarea salariilor angajaților din sistem în ultimele trei luni ale anului. O problemă destul de delicată a constituit-o nivelul salariilor de la Direcția Județeană de Drumuri, entitate cu îndeajuns de multe responsabilități, unde angajații erau plătiți cu bani mai puțini decât la alte structuri similare din aparatul CJ. Seful de la Salvamont Suceava a fost și el recompensat cu un salariu de bază de 5.500 de lei.

Nemulțumiri ale consilierilor județeni pentru că au indemnizații prea mici

Au rămas nemulțumiți consilierii județeni, pentru care indemnizația nu a crescut decât insignifiant. Vechea legislație în domeniu stabilea că idemnizația consilierilor județeni este de maximum 15% din cea a președintelui de Consiliu Județean. Noile prevederi stabilesc proporția la maximum 10%. Intr-o ședință a CJ, un consilier PSD a propus ca această indemnizație să nu fie modificată, în ciuda creșterii evidente a celei aferente președintelui de CJ. Sugestia a fost luată în seamă și, ca atare, la ultima ședință a deliberativului județean s-a propus și s-a aprobat ca nivelul indemnizației consilierilor să fie de 8% din cea a președintelui CJ. Consilierul județean PSD Mihai Grozavu s-a pronunțat, cu acel prilej, că “inteligența trebuie plătită”, aducând ca argument eforturile pe care trebuie să le facă un ales județean pentru documentare, pentru participare la ședințe de comisii etc. Precum se știe deja, proiectul privind indemnizațiile consilierilor județeni propus de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost votat și a intrat deja în vigoare. (Neculai ROSCA)