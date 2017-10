Senatul amana o decizie pe TVA Split. Proiectul a fost retrimis la Comisia de Buget, care-l modificase radical

Senatul a decis, marti, retrimiterea la Comisia de Buget a proiectului de lege privind plata TVA defalcata. Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a motivat ca nici Ministerul Finantelor, nici initiatorii amendamentelor nu au clarificat aspecte care tin de impactul bugetar al exceptarii de la aplicarea obligatorie.

“Solicitam Senatului incuviintarea retrimiterii la comisie pentru o saptamana. La amendamentele care s-au formulat in cadrul dezbaterilor la comisie, nici initiatorii, nici Ministerul Finantelor nu au clarificat o serie intreaga de aspecte care tin de impactul bugetar al exceptarii de la aplicarea obligatorie de la 1 ianuarie a unor categorii de contribuabili.

S-a facut propunerea si s-a admis in comisie sa se aplice TVA defalcat doar pentru companiile care au contracte cu statul. Au mai aparut in dezbaterea publica si chestiuni legate de companiile care sunt in situatii de insolventa, de aceea, as vrea sa avem cateva cifre ceva mai complete”, a afirmat in plenul Senatului liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae.

El a mai spus ca Romania este pe ultimul loc la TVA declarat si neincasat din Europa si ca, in ultimii trei ani, s-au acumulat din TVA declarat si neincasat in valoarea de 22 de miliarde de lei, de la firmele din insolventa.

“Sunt suficiente cifre care ne ingrijoreaza si reclama o imagine mult mai concreta in ceea ce priveste impactul acestei propuneri legislative. De aceea, pentru a face aceste dezbateri la Comisia de Buget-Finante, va rog sa fiti de acord ca, intre specialisti, colegii nostri din comisia de specialitate sa aiba la dispozitie inca o saptamana”, a adaugat Serban Nicolae.

Supusa la vot, solicitarea de amanare a fost aprobata cu 60 de voturi pentru, sapte abtineri si 32 de voturi impotriva.

Senatorii din Comisia de Buget-Finante au adoptat proiectul legii de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu amendamentul ca masura se va aplica obligatoriu numai de catre companiile care au relatii comerciale cu statul, celelalte companii urmand sa o aplice optional.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat recent ca plata defalcata a TVA doar de catre firmele de stat si cele care au afaceri cu statul “este o prostie”. “Asta este o prostie. S-au inspirat din Italia si nu isi dau seama care sunt efectele unei astfel de masuri. O astfel de masura este cam ca domeniile in care exista TVA zero la intrare sau la iesire si interactioneaza cu alte entitati care nu au aceasta facilitate. Este o incurcatura foarte mare acolo”, a spus Dragnea.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.

