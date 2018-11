Seful Consiliului Concurentei: Pretul energiei si gazelor va creste, iar statul nu ne mai poate subventiona pe toti

Pretul energiei electrice si al gazelor din Romania vor avea o tendinta de crestere, in contextul alinierii cu tarile europene, iar Guvernul trebuie sa spuna ce consumatori poate subventiona in continuare, sustine presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

“Un lucru mai greu de acceptat, dar inevitabil este ca, in momentul in care ne integram in piata europeana, fie de gaze, fie de electricitate, tendinta inevitabila este sa avem preturi similare cu tarile din jurul nostru. Aceasta este definitia unei piete, preturile tind sa se egalizeze”, a spus Chiritoiu, joi, intr-o conferinta de profil.

El a aratat ca acest lucru se intampla deja in ceea ce priveste pretul carburantilor fara taxe.

“Lucrul acesta, ne place sau nu ne place, se va intampla si la electricitate, si la gaze. Acesta poate fi un lucru bun pentru Romania si pentru producatorii nostri, pentru ca, in general, suntem exportatori de energie electrica si, in momentul in care se vor dezvolta noi capacitati de productie din Marea Neagra, probabil vom deveni exportatori si de gaze, deci un lucru bun pentru economia noastra. Dar va insemna cresterea pretului”, a subliniat oficialul Concurentei.

In acest context, Chiritoiu a amintit ca inca nu a fost definit consumatorul vulnerabil, care va fi cel mai afectat de aceste scumpiri.

“Trebuie sa vedem care sunt consumatorii care sunt mai puternic afectati de cresterea preturilor. Este un subiect vechi si m-as bucura sa il rezolve actuala guvernare. Tendinta va fi ca toti romanii sa se considere vulnerabili, dar nu suntem chiar toti vulnerabili.

Nu chiar toti romanii vor putea cere Guvernului sa fie subventionati pentru cheltuielile legate de energie”, a precizat presedintele institutiei de concurenta.

El a oferit drept exemplu locuitorii din Bucuresti si Ilfov, zone unde s-a depasit produsul intern brut per capita mediu al Uniunii Europene.

In plus, si consumatorii industriali vor fi afectati de aceste scumpiri, iar Chiritoiu a aratat ca marii consumatori de electricitate au fost deja sustinuti de stat prin exceptarea de la plata unei parti consistente a certificatelor verzi.

“Poate ca trebuie sa gandim masuri de acest gen si pentru alte taxe care afecteaza competitivitatea agentilor economici”, a completat el.

