Presedintele Comisiei Europene propune introducerea unui salariu minim in toate tarile UE

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui “salariu social minim” mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

“Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social minim. Orice munca merita un salariu”, a declarat presedintele Executivului european, in cursul unei conferinte organizate la Bruxelles cu privire la drepturile sociale.

“Orice munca ar fi, trebuie un salariu minim in fiecare tara din UE (…) Acelasi lucru si pentru venitul minim de insertie sau venitul minim garantat”, a adaugat el. “Sa avem in toate legislatiile nationale un salariu social minim si un venit minim garantat imi pare a fi complementul dimensiunii sociale a Europei”, a subliniat Jean-Claude Juncker.

Junker a adaugat ca o egalizare a salariilor minime in cadrul UE ar reduce asa-numitul “dumping social”, respectiv folosirea muncitorilor migranti ieftini, in defavoarea fortei de munca autohtone.

Din cele 28 de state membre, doar sase nu au in prezent un salariu minim (Austria, Cipru, Danemarca, Finlands, Italia si Suedia). In celelalte, statul reglementeaza exitenta unui salariu minim, insa sumele difera foarte mult. In timp ce Luxemburg are cel mai mare salariu minim din UE, respectiv aproape 2.000 de euro, Bulgaria se mentine pe ultima pozitie, cu un salariu minim in jur de 250 de euro. In Romania, salariul minim va fi majorat la 1.450 lei (322 euro), de la 1 februarie.

Salariul minim, care exista de multa vreme in Franta, a fost generalizat in Germania abia la 1 ianuarie 2015. Prima economie a zonei euro dispunea pana atunci de salarii minime, negociate in acordurile pe ramura, care nu acopereau neaparat toate meseriile.

Comisia Europeana intentioneaza sa prezinte in martie propuneri pentru un nou soclu european al drepturilor sociale. Pe de alta parte, Jean-Claude Juncker a anuntat ca va organiza un summit social pentru locuri de munca si o crestere economica echitabila impreuna cu premierul Suediei, Stefan Lofven, pe 17 noiembrie, la Goteborg.