Cresc ratele la creditele in lei. Indicele Robor a ajuns la maximul ultimilor doi ani

Dupa ce euro a atins nivelul maxim din ultimii cinci ani, indicele Robor, cel in functie de care se calculeaza cele mai multe dobanzi la creditele in lei, a crescut, de asemenea.

Indicele Robor cu scadenta la 3 luni a crescut miercuri la 1,25%, fata de nivelul de 1,14% inregistrat marti.

Si indicele Robor la 6 luni, care este folosit pentru dobanzile creditelor ipotecare, a ajuns la 1,35%, fara de 1,25%, cat era marti.

Anul trecut, indicele Robor la 3 luni ajunsese la un minim istoric, in lunile septembrie si octombrie, deci in urma cu aproximativ un an, respectiv la 0,68%. Apoi, indicele a oscilat intre 0,8% si 0,9%, pentru ca pe 3 mai sa ajunga la 0,93%.

