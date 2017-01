Noul Duster va fi mai lung, va avea o varianta cu 7 locuri si doua versiuni de design

A doua generatie Dacia Duster, care fi dezvaluita pe final de 2017, va avea o caroserie mai lunga decat actualul model si va dispune inclusiv de o configuratie cu sapte locuri. De asemenea, noul Dacia Duster va beneficia de doua versiuni de design, una cu tema urbana si una cu veleitati mai pronuntate de off road, au declarat pentru 0-100.ro surse apropiate proiectului.

Prezentarea noului Duster in 2017 si inceperea comercializarii in Romania in ianuarie a fost anuntata oficial de catre Hakim Boutehra, directorul general al Renault Commercial Roumanie (RCR), insa el a oferit putine detalii despre a doua generatie Duster.

Citeste articolul complet pe 0-100.ro