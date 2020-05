Joaquin Phoenix va deveni tata. Logodnica lui, Rooney Mara, este insarcinata

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, el a făcut primul pas: “Este singura fată pe care am căutat-o pe Internet. Am fost prieteni, am vorbit prin email. Nu am mai făcut asta înainte. Nu mi-am propus să întâlnesc o fată în mediul online”.

Ei bine, după trei ani de relaţie, aceşti doi inadaptaţi la Hollywood au decis să facă un pas destul de convenţional pentru ei. S-au logodit. Şi mai curios este că cei doi au făcut-o după şabloane atât de des urmate în Cetatea Filmului: el a cerut-o de nevastă cu un inel cu diamant spectaculos. Dacă ar fi să ne gândim la felul în care s-au cunoscut cei doi, am zice c-au fost predestinaţi. Totul a început pe platourile filmului „Maria Magdalena“ (2016), în care Rooney a jucat-o pe eroina titulară, iar Joaquin pe Iisus.

okmagazine.ro