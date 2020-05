Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen, a suferit un infarct la inceputul lunii mai

Chitaristul britanic Brian May a dezvăluit că a suferit un infarct și că a fost dus la spital de urgență, în „agonie”, la inceputul lunii mai.

Chitaristul britanic Brian May a dezvăluit că a suferit un infarct și că a fost dus la spital de urgență, în „agonie”, transmite Daily Mail. Membrul trupei Queen a spus că doctorii au descoperit că avea trei artere blocate.

Artistul de 72 de ani a explicat, pe Instagram, că urgența a avut loc după ce a descoperit că și-a rupt mușchii fesieri în timp ce grădinărea, la începutul lunii mai. El a transmis că a fost „foarte aproape de moarte” fără să-și dea seama.

„În mijlocul poveștii despre durerea de posterior, am avut un mic infarct. Spun mic, nu a fost ceva ce m-a rănit. Am suferit aproximativ 40 de minute de durere în piept. Este acea senzație în brațe și transpirația”, a explicat May.

„Se pare că aveam trei artere congestionate și eram în pericol să mi se blocheze accesul sângelui la inimă”, a continuat chitaristul.