UPDATE: Flutur către Simion: Ai scos o hârtie, că vrei Bucovina înapoi. Eu o vreau înainte, spre lumea civilizată, nu înapoi la ruși (VIDEO)

UPDATE: La ora 16.00, în timp ce George Simion și suporterii săi manifestau în zona fântânii arteziene de la blocul Union, Gheorghe Flutur a ieșit din Casa de Cultură și l-a chemat din nou la discuții pe liderul AUR.

”George Simion, te aștept la Casa de Cultură. Eu sunt aici. Sunt bărbat și îmi asum să lupt pentru Bucovina. Ai scos o hârtie, că vrei Bucovina înapoi. Eu o vreau înainte, spre lumea civilizată, nu înapoi la ruși. Oameni buni, suntem pașnici bucovinenii, nu vă luați după extremiști. Doamne ajută și gândul cel bun! Trăiască România normală!”, a spus de la microfon, de pe treptele Casei de Cultură, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, flancat de primarul Sucevei, Ion Lungu, și de deputații Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu.

Șeful AUR nu a dat curs invitației și, împreună cu cele câteva sute de simpatizanți ai săi, a plecat într-un marș pe străzile Sucevei.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Duminică, începând cu ora 13.00, la Casa de Cultură din municipiul Suceava s-a desfășurat o ședință a PNL Suceava, la care, pe lângă liderii locali ai partidului, au participat sute de liberali din județ.

Încă de la debutul întâlnirii, deputatul Ioan Balan a precizat că este vorba „despre o ședință a noastră, de partid, nu o contramanifestație” și, referindu-se la mitingul pe care AUR a anunțat că îl va susține începând cu ora 16.00 pe esplanada din centru, i-a sfătuit pe cei prezenți să nu meargă spre casă ”înspre zona McDonald’s, ca să nu dați prilej de discuții”.

Și președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut un apel către cei prezenți să nu se facă vreo contramanifestație pentru că “nu este în gena noastră, a liberalilor”.

”Avem o mare responsabilitate, să descurajăm extremismul. Să fim foarte atenți cu extremismul și să nu permitem derapaje. Suntem cel mai vechi partid, facem 140 de ani, un partid care a făcut și face multe pentru România. După tot spectacolul penibil al celor care pregătesc după-amiază o manifestație, putem spune că un singur lucru este bun: ne-au mobilizat. Puteți să plecați acasă, dar eu voi sta să răspund celor care mă contestă”, le-a spus celor prezenți Gheorghe Flutur.

La finalul ședinței, liderul liberal sucevean a declarat că îl așteaptă pe George Simion, la întâlnirea pe care a propus-o la Casa de Cultură a Sindicatelor și a reluat provocarea de acum trei zile, să candideze amândoi pentru șefia CJ Suceava, iar cel care va pierde să se retragă din politică.

”De 3 zile am anunțat, e pregătit, am făcut cald într-un birou, să ne întâlnim trei la trei. Îl aștept pe George Simion să discutăm – și am discutat și azi în sală – soluții pentru dezvoltarea județului Suceava. Aceste invitații pe care le-am văzut să discutăm în stradă, eu le tratez în felul următor: nu am nevoie de galerie pentru dezbatere pentru Suceava. Eu sunt un om construit să vin cu soluții, să ascult contraargumente, dacă sunt bune, să le accept, nu scandal și balamuc de galerie. Îl aștept în continuare în Casa de Cultură. Să nu se teamă, că nu îi fac nimic. Vreau o discuție bărbătească, adevărate soluții pentru Suceava. Și vreau să ne angajăm astăzi, aici, la Suceava, în Cetatea marelui Ștefan, să candidăm împreună, să ne contracandidăm la președinția Consiliului Județean Suceava. Eu îmi pun la bătaie nu numai mandatul, ci și cariera politică. Plec acasă din politică dacă pierd. Îl rog și pe George Simion, dacă este bărbat, dacă va pierde, să plece din politică. Asta-i provocarea de la Suceava, din Cetatea de Scaun a marelui Ștefan”,a spus Flutur. (O.S.)