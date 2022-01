VIDEO – Individ din Vicovu de Sus, băgat în arest pentru crunte amenințări și înjurături la adresa activistului de mediu Daniel Bodnar

Joi, 20 ianuarie 2022, în jurul orei 17:30, activistul de mediu Daniel Bodnar a distribuit în spațiul public imagini video care surprindeau un bărbat proferând injurii, expresii triviale și amenințări la adresa sa.

După o serie de înjurători, se aude în înregistrări cum bărbatul îi spune lui Bodnar: ”Ţi-ai făcut de lucru cu ţiganii din Plai. Suntem de pe strada Romană. Dacă nu ţi-oi rupe eu ţie picioarele şi nu ţi-i mai putea ridica mâinile la guriţă…te opresc, îţi barez drumul, iau ranga şi îţi sparg toate geamurile (…) Dacă nu te iau pe bordul maşinii înseamnă că-s prost eu”.

Menționăm că, în afara înregistrării video de mai sus, în posesia poliției au ajuns și două înregistrări audio care însă nu pot fi făcute publice, fiind pline de înjurături și amenințări din cele mai crunte.

Polițiștii s-au autosesizat și la nivelul IPJ Suceava s-au dispus măsuri operative urgente de documentare a activității infracționale dar și de asigurare a cadrului procedural.

Printr-un ofițer din cadrul IPJ Suceava și ulterior prin polițiștii Poliției orașului Vicovu de Sus a fost contactat activistul de mediu care se afla în municipiul Cluj-Napoca, acesta fiind îndrumat și consiliat pentru a depune o sesizare online pe adresa oficială de email a IPJ Suceava.

Aceasta a fost direcționata imediat către Poliția Orașului Vicovu de Sus, fiind demarate de îndată cercetări și întreprinse demersuri procedurale.

În urma audierilor și materialului probator administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, la mai puțin de 5 ore de la postarea în spațiul on line a imaginilor incriminatorii, autorul, Petrea Begian, un bărbat de 28 de ani din orașul Vicovu de Sus, a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.



La ora 23:50, persoana reținută pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare a fost introdusa în arestul IPJ Suceava.

”Polițiștii suceveni reamintesc că vor acționa în mod ferm pentru respectarea legii și solicitată cooperarea și sprijinul pentru asigurarea cadrului procedural, astfel încât, împreună, să sprijinim procesul de justiție și să dispunem măsurile procesuale adecvate”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Suceava.