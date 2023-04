FOTO – Tragedie pe centura Sucevei. Un tânăr de 19 ani a murit și alți trei tineri au fost răniți grav după ce s-au răsturnat cu un BMW

Marți după-amiază, în jurul orei 16.00, un autoturism BMW s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe șoseaua de centură a municipiului Suceava, de la “Zidul mortii” spre Pătrăuți.

În mașină se aflau cinci persoane, una dintre ele rămânând încarcerată. De asemenea, o altă persoană a fost găsită în stare de inconștiență.

Cu toate eforturile medicilor, persoana inconștientă, un tânăr de 19 de ani, șoferul BMW-ului, a fost declarată decedată.

Ceilalți patru tineri din mașină, toți în vârstă de 18-19 ani, au fost transportați la UPU Suceava.

La fața locului a intervenit modulul SMURD, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a patru echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Conform cercetărilor Poliției, în jurul orei 16.05, Ovidiu Ştefan Nuțu, de 19 ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul BMW dinspre Pătrăuți spre Şcheia, din cauza vitezei excesive și a carosabilului umed, a pierdut controlul asupra volanului, a lovit violent un parapet de protecție, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma impactului a rezultat decesul lui Ovidiu Ştefan Nuțu și rănirea pasagerilor Constantin C., de 18 ani, Paul G., de 19 ani, Ştefan T., de 19 ani, și Luca S., de 19 ani.



În urma, patru tineri au fost transportați la Spitalul Județean Suceava. Conform dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al SJU, trei dintre ei sunt în stare gravă, în urma investigatiilor intrând direct in salile de operatie.

Unul dintre aceștia are fracturi deschise multiple la nivelul membrului superior și la membrul inferior drept și a fost dus în sala de operație de la Ortopedie. Un alt tânăr de 19 ani, cu traumatism abdominal (lezare splenica si fracturi de bazin) a fost dus in sala de operație de la secția Chirurgie, iar un al treilea, în starea cea mai gravă, având o ruptură vasculară a fost introdus in sală la chirurgie vasculara. Cel de-al patrulea tânăr care a ajuns la spital avea doar răni minore și nu a necesitat internarea. (O.S.)