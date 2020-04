Ordonanta Militara nr 9. Zborurile către mai multe state rămân suspendate. Se reia exportul de cereale

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis joi o nouă ordonanță militară, care prevede, între altele, prelungirea suspendării zborurilor către mai multe state și ridicarea interdicției de export pentru grâu.



Principalele declarații ale ministrului:

Este foarte important să avem puterea de a îmbina cu înțelepciune latura spirituală cu cea de prevenire a acestui perfid inamic

Fac din nou apel să respectați ordonanțele militare și inclusiv recomandările BOR

Știu că este greu, motiv pentru care am și ajuns la un acord cu BOR pentru a ne asigura că Lumina va ajunge la dvs

Avem, indiferent de religie și orientare politică, un dușman comun: noul tip de coronavirus

Vă asigur că MAI nu se relaxează în acestă perioadă

Ca să prevenim eficient răspândirea COVID, azi am semnat și am prezentat premierului ordonanța militară nr 9

Se prelungește suspendarea zborurilor dinspre și către România din: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania

O altă reglementare – excepția de la izolare pentru navigatori dacă nu au simptome

O altă prevedere vizează lucrătorii transfrontalieri de la frontiera cu Bulgaria, exceptați și ei de la izolare dacă nu au simptome de COVID

Piețele rămân deschise și în această perioadă, cu condiția respectării reglementărilor din ordonanțele militare

Fac apel la organizatorii piețelor să fie foarte atenți și să evite aglomerația în incinta pieței, pentru că altfel riscă închiderea pieței

Interzicerea exportului de grâu și a unor produse derivate impusă în ordonanța anterioara – articolele își încetează valabilitatea

S-a reușit achiziția pentru completarea rezervei de stat

Prin urmare, nu mai este interzis acest export

Avem disponibile încă 13.254 de locuri de carantină. Respectivul ordin privind carantina se referă la definiția izolării

Carantina la domiciliu e valabilă în ultima fază, ceea ce nu este cazul acum în România

Cei care se întorc acum în țară vor intra în carantină instituționalizată

Nu suntem la cazuistica din alte state și încă avem spații pentru carantină.