George Simion s-a instalat la pupitrul conferinței de presă în locul ministrului Energiei. Virgil Popescu n-a mai apărut

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, urma să susțină luni o conferință de presă, de la ora 12.30, despre „taxa pe soare”, referitoare la panourile fotovoltaice, însă în locul acestuia a apărut la pupitru liderul AUR, George Simion.

Jurnaliștii care îl așteptau pe ministrul Energiei la conferința de presă au avut o surpriză: în locul lui Popescu a apărut liderul AUR, George Simion. Liderul AUR a transmis live tot traseul său în Ministerul Energiei, unde a mers și a reușit să anuleze conferința de presă pe care urma să o susțină Virgil Popescu. El a reușit să intre alături de o parte dintre jurnaliști, transmite HotNews.

„Pe ușă am intrat. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Am venit, am urcat. Dacă am încălcat vreo lege, să-mi spună instituțiile statului”, a afirmat Simion de la pupitrul din minister unde Virgil Popescu urma să susțină conferință de presă.

Un jandarm l-a abordat pe Simion, i-a spus că a încălcat legislația și că va fi amendat, cerându-i să părăsească sediul Ministerului.

După ce a apărut în fața jurnaliștilor, liderul AUR a plecat prin minister în căutarea lui Virgil Popescu: „Am venit să pun o întrebare: cum e cu taxa pe soare”.

Conform Digi24, la ora programată, în locul ministrului Virgil Popescu s-a prezentat secretarul de stat Sergiu Niculescu, care a precizat că va fi organizată o nouă conferință de presă unde va fi permis accesul doar jurnaliștilor acreditați.