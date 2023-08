Gabriela Firea spune că rămâne candidatul PSD la Primăria Capitalei, pentru că așa i-a promis Ciolacu

Gabriela Firea a vorbit marți seara despre posibilitatea de a candida pentru un nou mandat de primar general. Declarațiile au fost făcute la Antena 3, în primul interviu dat după ce a demisionat din funcția de ministru și după ce s-a autosuspendat din funcția de președinte PSD București după ce a izbucnit scandalul legat de „azilele groazei” din Voluntari. Firea a spus că rămâne candidatul PSD la Primăria Capitalei, pentru că premierul Ciolacu i-ar fi promis acest lucru în ziua în care a plecat din Guvern.

„E o autosuspendare, a fost propria mea voință pentru că am vrut să protejez imaginea premierului, a guvernului și a PSD. Mi-am dorit să protejez imaginea premierului proaspăt intrat în mandat. E un scandal pentru ca Gabriela Firea să nu candideze la Primăria București. Sunt absolut convinsă că într-un timp rezonabil se va afla motivul pentru care ancheta s-a transformat într-o campanie împotriva mea și a soțului meu. S-a declanșat o campanie împotriva mea pentru că mi-am anunțat candidatura la Primăria București. E normal ca toți cei care doreau ca PSD să nu recâștige PMB să își unească forțele. Candidez dacă voi avea susținerea totală pentru mine. Voi accepta orice decizie luată de PSD privind candidatura la primărie pe bază de sondaje și analize. Eu sunt om de echipă”, a spus Firea.

Fostul ministru al Familiei a adăugat că ar fi prematur să iasă acum din politică. „Din punctul meu de vedere, ar fi prematur să ies din politică într-un moment în care s-au aruncat asupra mea acuzaţii, invective şi vorbe grele, fără nicio bază reală. Nu sunt acuzată de absolut nimic din partea autorităţilor şi nici nu pot fi, pentru că nu am fost parte şi nu am făcut nicio acţiune împotriva vreunei persoane. Atunci, acestea fiind lucrurile, ar fi normal, dacă suntem într-o ţară normală – şi îmi place să sper că suntem – să îmi pot continua activitatea în acest domeniu. Am lucrat mai mult de 20 de ani în mass-media, am intrat apoi în politică şi ar fi normal să muncesc în continuare pentru cetăţeni”, a explicat Firea.

Gabriela Firea a mai spus că s-a retras imediat după ziua sa de naştere când era o atmosferă încărcată. „M-am retras imediat după ziua mea, după 13 iulie, pentru că atmosfera era foarte încărcată, în mediul politic, în mass-media. Erau foarte multe acuzaţii la care nici nu reuşeam să răspund, fiindcă veneau în cascadă şi cu o repeziciune aş putea spune fără precedent şi cu o duritate de asemnea fără precedent. În România s-au întâmplat lucruri mult mai grave şi acele persoane nu au avut parte, cu ghilimelele de rigoare, de o duritate şi o campanie atât de dură”, a declarat Firea.