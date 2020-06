Deputatii au votat prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiembrie

Deputatii au dat vot favorabil proiectului de lege care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiembrie 2020.

Potrivit ProTV, au fost 204 voturi in favoarea proiectului de lege, trei impotriva si 66 de abtineri.

Proiectul presupune ca mandatele actuale ale primarilor, primarului general al Municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene sa se prelungeasca pana la 1 noiembrie 2020.

“Data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii”, prevede proiectul, potrivit Agerpres.

Legea, adoptata deja de Senat, prevede prelungirea mandatelor pana la 1 noiembrie, reducerea numarului de semnaturi necesare pentru depunerea candidaturilor si posibilitatea ca acestea sa fie depuse online.

Legea este necesara, avand in vedere ca alegerile locale din acest an nu se pot organiza la timp din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit initiatorilor proiectului, mandatele alesilor locali din intreaga tara expirau in intervalul cuprins intre 10 iunie – 8 iulie, in functie de momentul constituirii consiliilor in 2016 sau depunerii juramantului de catre primari.

Proiectul de lege a fost initiat de Marcel Ciolacu si Alfred Simonis, din partea PSD, Florin Roman, din partea PNL si Calin Popescu Tariceanu, din partea ALDE.

Data alegerilor va fi stabilita de catre Parlament, cu cel putin 60 de zile inaintea votului.

Avand in vedere conditiile speciale impuse de pandemie, pentru aceste alegeri numarul minim de semnaturi pentru depunerea candidaturilor va fi redus la jumatate si se va putea prezenta o singura lista pentru sustinerea candidaturii primarului si a consilierilor locali, la fel cu se va putea depune o singura lista pentru sustinerea candidaturilor la consiliile judetene.