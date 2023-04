Toate detaliile despre segmentul A7 Pașcani – Suceava. Traseu, poduri, viaducte, noduri rutiere

CNAIR a obținut avizul favorabil al Comisiei zonale de monumente istorice într-un timp relativ scurt pentru autostrada Pașcani – Suceava: cererea a fost depusă la finalul lunii martie, iar Comisia a dat deja undă verde proiectului, astfel că CNAIR poate continua fără obstacole procesul de autorizare a execuției autostrăzii. Valoarea estimată a investiției este de 4,3 miliarde lei, fără TVA, relatează APIX.ro.

Autostrada Pașcani – Suceava va avea o lungime totală de 62 km. Pe raza județului Iași vor fi construiți 12,3 km, în Botoșani 6,5 km, iar în Suceava 43,2 km. Autostrada va tranzita teritoriul administrativ a 13 localități, respectiv Pașcani (IS), Valea Seacă (IS), Lespezi (IS), Tătăruși (IS), Tudora (BT), Dolhasca (SV), Liteni (SV), Fântânele (SV), Udești (SV), Verești (SV), Salcea (SV), Dumbraveni (SV), Suceava (SV).

Potrivit documentației analizate de APIX.ro, construcția autostrăzii Pașcani – Suceava presupune amenajarea a 72 de poduri, viaducte și pasaje. Cele mai multe dintre acestea (56) vor avea o lungime fiecare de sub 100 metri, în timp ce 16 vor avea o lungime de peste 100 metri. Cea mai mare trecere de acest fel va fi un viaduct de 1.050 metri care va fi realizat chiar în punctul de început al autostrăzii, în zona Gâstești – Pașcani. Viaductul este necesar întrucât sunt mai multe obstacole: vale, DJ 208 și cale ferată.

Câte noduri rutiere va avea autostrada

Legatura intre reteaua rutiera existenta si autostrada se realizeaza printr-un sistem de noduri rutiere. Amplasamentul si tipul nodului a fost propus functie de rezultatele Studiului de trafic.

Pe traseul autostrazii Pașcani – Suceava au fost proiectate 5 noduri rutiere, respectiv:

Nod rutier Heci

Nodul rutier Heci este propus la intersecția cu DJ 208F (Fântâna Mare – Heci – Lespezi). Drumul expres se execută la nivel, iar drumul județean va fi denivelat. Pentru racordarea celor două căi de comunicație se realizează bretele care încep din două sensuri giratorii de pe drumul județean, de o parte și cealaltă a autostrăzii. Elementele geometrice ale bretelelor asigură o viteză de proiectare de 60 km/h. Conexiunea la DJ208F se face prin intersecții tip giratoriu. Bretelele nu se conectează direct în intersecția tip giratoriu, se conectează în DJ208F prin secțiuni de pătrundere și ieșire în flux cu lungimi de 70 m.

Nod rutier Dolhasca

Nodul rutier Dolhasca este amplasat pe raza UAT Oraș Dolhasca și este un nod de tip „trompetă”, cu buclă de ieșire de pe autostradă și pasaj superior în vederea traversării acestuia. Din breteaua 1 bidirecțională printr-o girație se realizează o legătură de circa 0,3 km pentru conectarea DJ 208I la autostradă. Geometria bretelelor asigură o viteză de proiectare de 60 km/h. Nodul rutier Dolhasca este propus la conexiunea cu DJ 208I (Siliștea Nouă – Budeni), pe partea stângă a cursului inferior al râului Siret.

Nod rutier Roșcani

Prin Nodul rutier Roșcani se realizeză conexiunea cu DJ208C. Acesta este amplasat în județul Suceava, în partea de sud a localităților Roșcani și Vercicani, la granița cu județul Botoșani. Geometria bretelelor asigură o viteză de proiectare de 60 km/h.

Nod rutier Dumbrăveni

Nodul rutier Dumbrăveni este proiectat la sud de localitatea Dumbrăveni, la intersecția cu DJ 208B (Verești – Dumbrăveni). Autostrada rămâne la nivel, iar drumul județean relocat va fi denivelat. Pentru racordarea celor două căi de comunicație se realizează bretele care încep din două sensuri giratorii de pe drumul județean, de o parte și cealaltă a autostrăzii. Elementele geometrice ale bretelelor asigură o viteza de proiectare de 60 km/h. Conexiunea la DJ208B se face prin intersecții tip giratoriu. Bretelele nu se conectează direct în intersecția tip giratoriu, în DJ208B se face prin secțiuni de pătrundere și ieșire în flux cu lungimi de 70 m.

Nod rutier Aeroport Suceava

Pentru conectarea autostrăzii cu Aeroportul International Suceava și DN29 este propus un nod rutier. Această conexiune se realizează printr-un drum de legătură de aproximativ 5,2 km. Nodul rutier se situează la nord-est față de municipiul Suceava, pe drumul de legatură ce se va proiecta pentru a face conexiunea cu aeroportul. Conexiunea la DN29 a drumului de legatură se va face printr-o girație la nivel. Pe direcția Salcea – Aeroport pentru relația la dreapta se va amenaja o bretea la dreapta pentru a descărca intersecția giratorie de traficul care vine dinspre Salcea și se îndreaptă către aeroport. Pe direcția Aeroport – Suceava pentru relația la dreapta către Suceava se va amenaja o bretea la dreapta pentru a descărca intersecția giratorie de traficul care vine dinspre aeroport și se îndreaptă către Suceava.

Proiectul prevede și un drum de legătură de circa 6 km care va asigura legătura A7 cu DN29 și cu Aeroportul Internațional Suceava.

Vor fi demolate circa 20 de construcții și vor fi relocări de drumuri și utilități, se mai precizează în documentația ana­lizată de APIX.ro.

Construcția autostrăzii presupune și lucrări de demolare ale unor construcții, precum: 2 anexe ale unei ferme (Pașcani, Iași), 6 anexe de la o stână (Lespezi, Iași) și 11 construcții de depozitare (Salcea, Suceava).

„Pentru realizarea proiectului este necesară totodată relocarea unor rețele de utilități (alimentare cu apă și canalizare, transport sau alimentare cu gaz, instalații de telefonie și rețele electrice)”, se arată în documentația consultată de APIX.ro. Relocările vor avea loc în special pe raza următoarelor localități: Dolhasca, Liteni, Verești, Tătăruși și Lespezi.

