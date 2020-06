O singura persoana diagnosticata cu COVID-19 a fost internata la Spitalul Judetean in ultimele 24 de ore. 189 de pacienti infectati se mai afla in spitalele din judet

În ultimele 24 de ore a fost internată în Spitalul Județean o singura persoană diagnosticată cu Covid – 19 si au fost externate 20 de persoane, nefiind înregistrat nici un caz în rândul personalului medical.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați un număr de 397 pacienți, dintre care 159 de pacienți Covid-19, un număr de 13 pacienți fiind internați la Secția ATI, iar la nivelul Spitalului municipal Rădăuți sunt internați un număr de 30 de pacienți Covid-19 și 24 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, anunta Prefectura Suceava in buletinul de presa transmis marti.

Astăzi, 2 iunie, ora 9.00, conform datelor centralizate la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, situația epidemiologică se prezintă astfel:

în autoizolare la domiciliu 4843 de persoane,

în carantină instituționalizată 5 de persoane

17228 de persoane ieșite din autoizolare

3102 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 20716de teste.

Conform situației întocmită de către D.S.P. Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2606 de persoane declarate vindecate.

Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul Covid – 19.

Astăzi se recoltează probe, în vederea testării pentru COVID- 19, personalului din cele două centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.

In cursul zilei de 1 iunie 2020 polițiștii au desfășurat 32 de acțiuni in context Covid- 19, fiind verificate 4716 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu și 34 societăți comerciale, se mai arata in comunicatul transmis de Prefectura. (O.S.)