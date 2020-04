Medicii de la Spitalul Judetean striga dupa ajutor: “Nu facem fata, nu înaintam”. Ei solicita o echipa de epidemiologi si infectionisti la Suceava

Intr-un oras aflat in carantina totala, intr-un focar epidemiologic care se extinde si cu un spital din care 181 de cadre sanitare au fost confirmate cu COVID-19, medicii de la Spitalul Judetean cer ajutor si spun că sunt prea puțini, in timp ce numarul pacientilor internați cu COVID 19 este în crestere. Ei cer ajutor în numele a 30 de colegi.

Unul dintre medicii de la Spitalul Judetean a vorbit la Digi24 despre situatia disperata in care se afla unitatea spitaliceasca: “Momentan este un haos total și o lipsă de de organizare. Sunt câteva cadre medicale apte care au mai rămas să încerce sa rezolve situația împreună cu conducerea spitalului, dar nu facem față, nu înaintăm.

Noi vorbim din partea multor medici, a peste 30 de medici care ne-au solicitat să ieșim să cerem ajutor. În acest moment există un necesar major de personal medical pentru că există un deficit major, atât de medici cât și de asistente și de infirmiere, și există un număr în creștere al pacienților internați cu această afecțiune Covid-19. Această asociere împiedică desfășurarea actului medical și ne pune în imposibilitatea de a transmite mesaje rudelor, de a prezenta permament situația”.

Colegul sau a explicat ca “nu există circuite, intrare, ieșire pentru asigurarea protecției, nu există protocoale, nu exista caracterul sectiilor, mod de internare și nu există decizii scrise și informări prealabile…”

Concret, medicii suceveni solicita o echipă multidisciplinară trimisă la Suceava – epidemiologi, infectioniști pentru a ajuta să se faca pași reali spre bine. “E singura soluție pe care o cerem de două săptămâni. E echipă să vină să stea aici să ne ajute, și personal medical, inclusiv extern orașului, județului pentru a putea avea continuitatea actelor medicale”, spun medicii de la Spitalul Jude]ean.

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, nu numai ca recunoaste ca sunt probleme, ci spune chiar că este timpul ca autoritățile să recunoască lipsurile din sistem și să ia măsuri.

“Este un consum al stocurilor și nu vorbim doar de spitalul Suceava, ci și de spitalele suport din Suceava, care au nevoie de materiale de protecție, medicamentație… Este momentul în care ar trebui să admitem deschis lipsurile din sistem, să coalizăm societatea pentru identificarea unor soluții viabile”, a declarant prefectul Moldovan. (O.S.)