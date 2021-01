ION LUNGU: 15 autobuze electrice vor fi cumpărate pentru Suceava de Ministerul Dezvoltării de la firma Solaris din Polonia

Firma poloneză a contestat, în august 2020, licitația Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației începută în vara lui 2019, invocând inclusiv excepții de neconstituționalitate. Deliberarea ofertelor s-a finalizat în prima decadă a lunii ianuarie iar după ce a expirat termenul de contestații, Ministerul s-a grăbit să anunțe pe site-ul său câștigătorii licitației, fără a pune și pe SEAP anunțul de atribuire. Firma Solaris a câștigat licitația pentru autobuzele electrice în cazul a 6 din cele 7 loturi. Autobuzele electrice ale firmei Solaris sunt în orașe mari precum Athena, Berlin, Dubai iar tranzacții mari relativ recente au făcut autoritățile regionale din Lazzio și din Wallonia

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat pe site-ul instituției că a fost finalizată licitația pentru cumpărarea a 131 de autobuze electrice de circa 12 metri lungime pe un număr de 7 loturi destinate unor localități urbane din țară, din care un lot de 15 autobuze electrice pentru Suceava. Este de menționat că anunțul cu privire la finalizarea licitației a fost făcut de MDLPA înainte ca pe SEAP să fie postat anunțul de atribuire. Deliberarea cu privire la ofertele câștigătoare a avut loc pe data de 8 ianuarie iar pe informarea de pe site-ul Ministerului se precizează că „termenul de depunere a contestațiilor a expirat și nu s-au primit contestații”. În ceea ce privește lotul destinat municipiului Suceava, se specifică faptul că pe lângă cele 15 autobuze electrice mari se vor achiziționa 4 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă iar ofertantul declarat câștigător este firma poloneză SOLARIS BUS & COACH, produsul ofertat este Solaris Urbino Electric nE12 (produs în Polonia), iar valoarea contractului este de 37.500.000 lei, fără TVA. Asta în condițiile în care valoarea estimată în licitație pentru lotul de la Suceava era de 41.375.000 lei fără TVA.

„Am avut în această dimineață o întâlnire la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu domnul ministru Cseke Atilla – Zoltan. Am discutat despre semnarea contractului de achiziție publică pentru cele 15 autobuze contractate de minister. Licitația a fost câștigată de firma Solaris Bus & Coach din Polonia pentru autobuze marca Urbino Electric 12. Ieri a expirat perioada de contestare și putem semna contractul”, a declarat, miercuri, 20 ianuarie, primarul Ion Lungu.

Un an și jumătate a durat evaluarea ofertelor la licitație. Fabricarea și livrarea vor dura cel mult un an

În ce privește achiziția celor 131 de autobuze electrice din care 15 pentru municipiul Suceava, reamintim că aceasta a fost începută în vara anului 2019 când autoritatea contractantă se numea Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, a continuat pe tot parcursul anului 2020, timp în care denumirea autorității contractante s-a schimbat în cea de Ministerul al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru ca după formarea noului Guvern condus de Florin Cîțu să fie schimbată încă o dată denumirea în Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Mai greu a fost cu analiza ofertelor și deliberarea lor. Desigur, o anumită întârziere a fost și pe fondul unei contestații de la finele verii trecute, însă chiar și așa, la data la care fusese formulată respectiva contestație trecuse un an de zile de la data depunerii ofertelor.

Nu întâmplător este referirea la tergiversarea analizei documentațiilor tehnică și financiară și apoi la contestația formulată la finele verii trecute și soluționată de CNSC, apoi de Curtea de Apel București. Mai clar, tocmai firma care a câștigat contractul de furnizare a lotului de 15 autobuze electrice la Suceava a fost cea care a depus contestația.

După cum am precizat și în articolul făcut pe tema tergiversării analizei ofertelor depuse pentru cele 131 de autobuze electrice, firma poloneză SOLARIS BUS & COACH era exasperată de situație și motivând că tehnica în domeniul mijloacelor de transport în comun a evoluat în decurs de mai bine de un an de la data la care a fost publicat anunțul de participare la licitația deschisă, a notificat Ministerului că nu depune garanția de participare prelungită și după data de 17 august 2020 când expira termenul cerând să fie acceptată ofertarea unor „produse cu caracteristici similare”, desigur cu specificația că „acest lucru presupune modificarea ofertei tehnice inițiale”. „În acest context, vă rugăm să ne comunicați acordul de principiu al dvs. privind refacerea ofertei tehnice inițiale în sensul înlocuirii unor componente cu (alte) componente cu caracteristici similare având în vedere că cele din cuprinsul ofertei au devenit la acest moment imposibil de livrat în condițiile ofertate inițial”, se arată, printre altele, în corespondența purtată între contestatoare și MLPDA. Cum era de așteptat, Ministerul nu a achiesat la această solicitare – probabil pentru a nu risca alte acuzații că prin acceptarea acestei solicitări ar fi produs un avantaj competitiv respectivului ofertant, însă nu a menționat explicit nici acest lucru – și i-a cerut firmei SOLARIS BUS & COACH să prelungească garanția de participare cu încă 180 de zile de la data expirării. Asta a dus automat la un litigiu purtat la CNSC și în care pe data de 28 august (publicarea s-a făcut pe data de 2 septembrie) s-a decis respingerea contestației. Miza a fost „plină de sens” deoarece contestatoarea a cerut Consiliului chiar anularea procedurii, ceea ce dacă s-ar fi produs însemna în mod automat reluarea licitației de la capăt. Motivul pentru care CNSC a respins contestația a fost legat însă de faptul că nu s-a depus cauțiunea în cuantumul pe care respectiva instanță administrativ-jurisdicțională a calculat ca fiind necesar. Litigiul nu s-a încheiat la CNSC întrucât firma poloneză a făcut o plângere la Curtea de Apel București, care se judecă pe o procedură similară cu cea a recursurilor cu particularitățile specificate în Legea nr. 101/2016 iar apoi a urmat o procedură, al Curtea Constituțională, fiind invocată o excepție de neconstituționalitate a articolului referitor la depunerea cauțiunii și în baza căruia a fost respinsă contestația.

Cine este Solaris și cine sunt ceilalți competitori. Câte autobuze electrice va avea, în final, Suceava?

De altfel, deliberarea s-a făcut în favoarea firmei poloneze Solaris care a câștigat – pentru că „termenul de depunere a contestațiilor a expirat și nu s-au primit contestații”, după cum precizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – șase din cele șapte loturi. Adică vor avea autobuze electrice Solaris Urbino Electric nE12 produse în Polonia și orașele Iași (20), Sibiu (9), Sighetu Marmației (7), Târgu Mureș (32) și Pitești (40) iar doar în municipiul Alexandria vor circula 8 autobuze electrice cumpărate de Minister de la firma turcească Anadolu, produsul ofertat fiind însă NS 12 din Cehia.

Întrebat cum comentează faptul că deși contestația celor de la SOLARIS a fost respinsă de CNSC, ei au reușit să câștige licitația, primarul Ion Lungu a răspuns că se bucură că firma poloneză a reușit să câștige licitația deoarece „este un producător consacrat în domeniul fabricării autobuzelor electrice”.

Reamintim despre licitația pentru furnizarea autobuzelor electrice către cele 7 municipalități din România că a fost una foarte strânsă, probabil și fiindcă este vorba de un contract „gras”, față de licitațiile organizate în teritoriu de primării. Astfel, au depus oferte turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. İML. İTH. VE İHR. A.Ş. (producător de autobuze electrice, tramvaie și troleibuze), urmată de firma NEW KOPEL CAR IMPORT (parte a SIXT Group România, reprezentantul, în România, al mărcii chineze de autobuze și vehicule electrice BYD) și apoi de polonezii de la SOLARIS BUS & COACH (compania est-europeană care cu Solaris Urbino 12 electric a câștigat competiția europeană „Autobuzul anului 2017” iar printre „clienții” de top numărându-se Athena, Berlin, Dubai, cele mai recente tranzacții mari fiind Lazzio și Wallonia – având capacități de producție în trei locații din care una este vechea platformă de producție a cunoscutei firme Neoplan iar din septembrie 2019 compania poloneză face parte din grupul CAF). Un al patrulea competitor care a depus, conform datelor oficiale, oferte pentru toate cele șapte loturi este asocierea firmelor dealerul orădean GOLDEN DRAGON BUS și cei pe care îi reprezintă în țara noastră dealerul orădean, anume chinezii de la XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD (societate mixtă chineză înființată în 1992 în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de autobuze de lux de 5m până la 18m și vagoane ușoare cu marca „Golden Dragon”, având o reputație ca fiind unul dintre primii 10 producători de autobuze și mărci de autobuze din China și ducând o politică remarcabilă de expansiune a afaceri reușind să deschidă în 2020 o fabrică și în Ethiopia). La licitația organizată de MDRAP s-au mai înscris, dar nu figurează ca fiind ofertanți pentru toate loturile, cehii de la SOR Libchavy spol. s r.o. (doar pentru lotul 2, al municipiului Sibiu), dar și dealerul pentru România al mărcii turcești ISUZU, respectiv firma ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L. care a venit la licitație având „Terț susținător” compania cehă mai sus menționată.

Cele 15 autobuze electrice mari au fost achiziționate de MDLPA pentru Suceava cu finanțare europeană accesată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Cele 15 autobuze electrice vor întregi flota autobuzelor electrice ale TPL SA Suceava care mai are 25 de autobuze electrice mari produse în China de concernul ZTE și 15 autobuze electrice mici – 5 achiziționate din economiile de la două proiecte cu finanțare elvețiană iar 10 achiziționate de la turcii de la ANADOLU printr-un proiect european, așteptând încă 7 autobuze electrice mici de circa 6 metri lungime, de la același producător turc. (Dan PRICOPE)