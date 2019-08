Ingineră din Poiana Negrii, acuzată de pruncucidere. Un bebeluș a fost găsit mort într-un sac, în curtea casei. Femeia ar fi recunoscut că a mai îngropat în curte alți doi prunci

O femeie de 37 de ani, mamă a trei copii, ingineră la o multinațională care activează în zonă, a născut pe 9 august, acasă, un băiețel pe care l-a asfixiat într-o pungă. Ieri, după ce cunoscuții acesteia au sesizat poliția că femeia pe care o știau însărcinată nu mai are burtă dar nu se știe nimic despre copil, polițiștii au descoperit cadavrul micuțului, ascuns in curte. In timpul audierilor, femeia ar fi recunoscut că, în ultimii ani, ar mai fi ucis doi nou-născuți, îngropându-i apoi. Marti după-amiază anchetatorii săpau în mai multe locuri din curte, încercând să descopere rămășițele pruncilor

În cursul zilei de marti, 13 august 2019, într-o gospo­dărie din Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, a fost descoperit un bebeluș mort, asfixiat într-o pungă. Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava bebelușul, un băiețel s-ar fi născut viu și ar fi fost omorât de mamă, o femeie de 37 de ani, ingineră la o multinațională care activează în zonă.

Cazul ar fi fost descoperit după ce o colegă a femeii a observat că aceas­ta, despre care știa că are o sarcină avan­sată, a observat că nu mai are bur­tă, dar nu se știa nimic despre co­pil. A fost sesizată poliția și marti mai multe echipaje de poliție și un procuror au descins la locuința femeii și au găsit pruncul mort, într-o pungă, în curte.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunțat, marti, că cercetările continuă în acest caz ți că bebelușul s-ar fi născut viu și ar fi fost omorât de mamă. „La data de 13 august 2019, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, care a dobândit calitatea de suspect, pentru săvârșirea infracțiunii de uci­de­re sau vătămare a nou-născutului săvârșită de că­tre mamă”, se arată în comunicatul procurorilor.

Din datele pe care le dețin anche­ta­­torii, femeia de 37 de ani a născut acasă, în 9 august, singură, neasistată de cadre medicale, un băiat, pe care, ulterior, l-ar fi ucis și ascuns. „Anterior, suspecta și-a ascuns sarcina față de toate persoanele care o cunoșteau”, se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

În acest caz cercetările continuă pentru a fi stabilite toate împrejurările acestui caz. Conform mai multor sur­se, în timpul audierilor, femeia de 37 de ani ar fi recunoscut că a mai îngropat în curtea casei încă doi prunci pe care i-ar fi născut în ultimii ani. Informația nu a fost confirmată oficial, dar anchetatorii erau prezenți marti după-amiază la locuința familiei din Poiana Negrii și efectuau săpături în curtea casei.

Criminaliștii, însoțiți de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, au ridicat, marți seara, noi probe din grădina femeii de 37 de ani din Poiana Negrii, acuzată de pruncucidere, existând suspiciuni că acesta și-ar fi omorât și alți nou-născuți.

Marți după-amiază, anchetatorii s-au reîntors la locuința femeii și au săpat în două locuri din grădină, indicate chiar de femeie, care a fost dusă la fața locului. Din acele zone, criminaliștii au ridicat mai multe probe.

Până la ora transmiterii acestei știri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava nu a oferit detalii despre noile probe găsite în gopodăria femeii de 37 de ani.

Femeia este inginer la o companie multinațională din zonă și mai are trei copii, cu vârste între 6 și 10 ani. (O.S.)