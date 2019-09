Greutatea ghiozdanului, pe umerii directorilor de școli

”Promit că îmi pun în poșetuță cântarul și din când în când trec pe la școli. Am constatat la nepoatele mele că un ghiozdan la ciclul primar poate ajunge și la 10 kg. Le-am atras atenția directorilor, pentru că vorbim de sănătatea copiilor, iar un ghiozdan trebuie să cântărească maxim 4 kg”, a declarat, ieri, inspectorul școlar general Gabriela Mihai

Zilele trecute a avut loc Reuniunea de management instituțional de început de an școlar, la care au participat inspectorii școlari și directorii unităților de învățământ din județul Suceava, atât de stat, cât și particulare. Printre prioritățile punctate se numără siguranța elevilor în spațiul școlar, în deplasarea cu microbuzele școlare, în zonele în care se derulează lucrări de reabilitare și modernizare etc, sănătatea acestora, prin luarea de măsuri de igienă a spațiilor, colaborare cu cabinetele me­dicale dar și verificarea greutății ghiozdanelor. Acesta din urmă este un aspect foarte important pentru inspectorul școlar general al Inspectoratului școlar Județean (IșJ) Suceava, după ce a constatat că nepoatele ei cară în spate ghiozdane de 10 kg fiecare. ”Promit că îmi pun în poșetuță cântarul și din când în când trec pe la școli. Am constatat la nepoatele mele că un ghiozdan la ciclul primar poate ajunge și la 10 kg. Le-am atras atenția directorilor, pentru că vorbim de sănătatea copiilor, iar un ghiozdan trebuie să cântărească maxim 4 kg. La clasele pregătitoare, unde nu există manuale, ghiozdanul trebuie să cântărească 1-2 kg. Desigur, cu cât vârsta crește, crește și greutatea ghiozdanului, dar nu trebuie să depășească 4 kg. Materialele auxiliare pot rămâne la școală sau să lucreze copiii acasă și să le aducă o dată pe săptămână la verificat. Există soluții pe care le pot ­pro­pune învățătorii și profesorii la clase”, a declarat inspectorul școlar general Gabriela Mihai.

Tot în cadrul ședinței cu directorii școlari s-a discutat despre cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară în învățământul obligatoriu și colaborarea cu asistenții sociali din primării pentru rezolvarea situațiilor în care copiii nu își permit să meargă la școală, despre consilierea psihopedagogică și ședințele de logopedie și definitivarea planului de încadrare a fiecărei unități școlare cu personal didactic calificat. (O. N.)