Flutur: „Nu era posibil 1 Decembrie, fără 28 Noiembrie”

Prima alocuțiune susținută la ceremonia organizată în centrul Sucevei de Ziua Națională a României, după ce prefectul Alexandru Moldova a dat citire mesajului premierului Nicolae Ciucă, a fost cea a lui Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava.

De la bun început, șeful administrației județene sucevene a făcut trimitere la evenimentul sărbătorit cu câteva zile în urmă – 28 Noiembrie, Ziua Bucovinei – și a făcut legătura cu evenimentul de la 1 decembrie, zicând că „Nu era posibil 1 Decembrie, fără 28 Noiembrie, atunci când Bucovina, o provincie mai mică, dar extrem de importantă hotăra unirea necondiționată și pe vecie cu România”. Totodată, Flutur i-a îndemnat pe suceveni să țină mai mult cu România și să aibă curajul să-și vorbească de bine țara, „pentru că prea mult scoatem răul în față”.

„Vă spun de aici de la Suceava unde am început cu trei zile în urmă să sărbătorim Marea Unire și cred că noi sucevenii am făcut un pas înainte altora. (…) Am vrut neapărat să reamintesc ce s-a întâmplat cu 104 ani în urmă pe 28 noiembrie și ce s-a întâmplat la 1 Decembrie. Pentru că această unire ne aduce aminte de cuvântul de unitate. O națiune este puternică dacă este unită. Și eu cred că asta trebuie să transmitem, dar și să facem, să nu rămână doar o vorbă la un microfon despre unitate și despre unire. Pentru că unirea și unitatea înseamnă recunoaștere. Dacă vorbim de Suceava la București, dacă vorbim de Națiune, mai ales acum când suntem membri importanți în Uniunea Europeană, să ne putem negocia drepturile noastre. Și aș vrea să fac un îndemn la patriotism. La a ține mai mult cu această țară și a avea curajul să o vorbim de bine pentru că prea mult scoatem răul în față și exemplele care nu ne fac bine. Eu cred că despre asta este vorba. Trebuie să vorbim de faptele înaintașilor noștri, faptele pozitive dar și de ce se întâmplă astăzi bine, pentru că acești copilași care au venit să vadă defilarea asta vor să audă de la noi”, a transmis Gheorghe Flutur.

Din punctul său de vedere, „Unire” înseamnă când te gândești dacă te-au ales să faci ceva pentru binele comunității tale iar exemplele date de Gheorghe Flutur au fost legate de investițiile făcute „ca să fim și mai uniți”: drumurile care ne leagă cu județele vecine. „Poate trebuie să apăsăm pedala mai tare în ce privește autostrăzile între provinciile istorice. Asta înseamnă fapte pe care politicienii trebuie în primul rând să le facă, să le facem ca să fim credibili”, a precizat Gheorghe Flutur.

Legat de situația din Ucraina, șeful administrației județene sucevene a spus că „Nu este o perioadă ușoară și cred că de aici de la Suceava trebuie să transmitem un gând spre frații noștri din Nordul Bucovinei, din Ucraina, către poporul ucrainean care astăzi suferă pe nedrept în acest război nemilos”, felicitându-i pe suceveni pentru solidaritatea de care au dat dovadă în această perioadă grea față de vecinii din Ucraina. „Vă doresc tuturor românilor de acasă, din Diaspora, din străinătate multă sănătate, un gând bun. Să țineți la România, să țineți la Bucovina și la locul unde ne-am născut fiecare”, a încheiat Gheorghe Flutur. (D.P.)