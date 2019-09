Direcția de Sănătate Publică ia la “puricat” activitatea Spitalului Fălticeni

Această unitate spitalicească se află în mijlocul unui scandal după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, familia unei paciente a acuzat cadrele medicale că au ignorat-o pe aceasta și au tratat-o cu vitamine cumpărate de rude, de la o farmacie din oraș. Rudele susțin că pacienta în vârstă de 88 de ani a contactat și un microb intraspitalicesc, care i-a grăbit sfârșitul. “O echipă de inspectori DSP anchetează evenimentul”, a explicat directorul instituției, medicul Liliana Grădinariu

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava au început o serie de verificări la Spitalul Municipal Fălticeni, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, o tânără a acuzat că bunica sa a murit în această unitate spitalicească din cauza neglijenței personalului medical. Aceasta a explicat că pacienta în vârstă de 88 de ani a fost ținută pentru o perioadă de opt zile doar cu niște vitamine, cumpărate de familie, de la o farmacie din oraș, personalul medical încercând să convingă rudele că este bătrănâ și nu mai are rost să se facă ceva. “În prima zi nu i s-a făcut absolut nimic, i s-au dat niște vitamine cumpărate tot de familie! Opt zile a fost ținută pe niște vitamine de la farmacie cumpărate de noi. Am întâlnit-o pe doctorița Holban și am întrebat-o despre starea de sănătate a bunicii mele. Mi-a spus simplu: suferă de demență. Am rămas șocată. I-am spus că e ridicol, bunica mea care până să o doară capnă doctor a plecat uitându-se la mine cu indiferență. Apoi, a doua zi bunica se simțea din ce în ce mai rău! Făcuse niște analize de sânge și doctorița Holban mi-a spus că totul e bine..însă alt medic mi-a spus că suferă de o infecțe la rinichi. Bun..demență, infecție..altul îmi spune că totul e ok..În a treia zi am venit la spital, bunica era ca și moartă…i se puneau somnifere în perfuzie pentru că ea umbla noaptea în spital, și asistentele sau infirmierele nu aveau chef să stea după ea..așa că imediat o linișteau prin metoda lor magică”, a povestit Daria Guliga, nepoata femeii decedate. După cum am relatat în numărul de luni, reamintim că pacienta a fost trimisă, la insistențele familie, la Spitalul Județean Suceava, unde în urma unui examen tomograf, s-a constatat că femeia suferise un accident vascular cerebral iar pentru că nu primise la timp, tratament de specialitate, starea de sănătate s-a deteriorat foarte mult.

Pentru a stabili gradul de vinovăție al fiecăruia, inspectorii sanitari suceveni verifică zilele acestea cum se desfășoară actul medical în general, la unitatea spitalicească fălticeneană dar și în acest caz, în mod special. “Avem o echipă de inspectori la fața locului care adună tot felul de date pe care urmează să le pună cap la cap. Ancheta este în plină desfășurare. Şi conducerea spitalului a început o anchetă proprie”, a declarat medicul Liliana Grădinariu, director executiv în cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava. (Cristina RUŞTI)