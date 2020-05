Coronavirus. Inca un deces raportat la Suceava sambata. Este vorba de o femeie de 73 de ani, care avea Alzheimer

Grupul de Comunicare Strategica a raportat sambata inca un deces la Suceava, la o bolnava COVID de 73 de ani, care suferea si de Alzheimer. Numarul deceselor in judet este de 179. In tara astazi au fost inregistrate 11 noi decese din cauza coronavirusului. Numărul victimelor ajunge la 1081 in Romania.

Iata ultimele 7 decese facute publice azi de Institutul National de Sanatate Publica:

Deces 1075

Bărbat, 83 ani, județ Bacău.

Dată confirmare: 22.04.2020.

Dată deces; 15.05.2020.

Comorbidități: tumora pelvina recidivata cu metastaze multiple.

Deces 1076

Femeie, 59 ani, județ Bacău.

Dată confirmare: 07.05.2020.

Dată deces: 15.05.2020.

Comorbidități: stenoza aortica degenerative, obezitate morbida, cvardiomiopatie mixta, HTA grad III, hipotiroidie, osteopeni.

Deces 1077

Femeie, 83 ani, județ Bacău.

Dată confirmare: 14.05.2020.

Dată deces: 15.05.2020.

Comorbidități: neoplasm colon, insuficienta cardiaca

Deces 1078

Femeie, 73 ani, județ Suceava.

Dată confirmare: 05.05.2020.

Dată deces; 15.05.2020.

Comorbidități: osteoporoză avansată, cifoscolioza grava, HTA, Alzheimer.

Deces 1079

Bărbat, 87 ani, județ Bihor.

Dată confirmare: 15.05.2020.

Dată deces: 16.05.2020.

Comorbidități: cardiopatie ischiemica cronică.

Deces 1080

Femeie, 71 ani, județ Galați.

Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 15.05.2020.

Comorbidități: ICC Clasa IV NYHA, BRD, BCR, FiA cu AV rapid, DZ tip II, obezitate.

Deces 1081

Femeie, 91 ani, județ Galați, cămin Sf Spiridon.

Dată confirmare: 25.04.2020.

Dată deces: 15.05.2020.

Comorbidități: IRA, sdr. deshidratare