Coroane de flori din partea oficialităților la monumentul și la mormântul lui Ştefan cel Mare. Gheorghe Flutur s-a închinat la locul de veci al ÎPS Pimen

Oficialitățile sucevene au depus în dimineața zilei de 2 iulie coroane de flori la statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare din municipiul Suceava în cinstirea memoriei acestuia ca exemplu de biruință în toate încercările vremurilor, precum a fost el. „ Am venit să depunem o coroană aici în memoria marelui înaintaș, la 516 ani de la trecerea în neființă a celui mai mare român, Marele Ştefan. Suntem prezenți la statuia lui Ştefan cel Mare din Suceava și îi mulțumesc primarului că a organizat acest eveniment”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Au depus coroane primarul Ion Lungu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan.

Gheorghe Flutur s-a deplasat apoi la mormântul lui Ştefan cel Mare pentru a depune și acolo o coroană de flori. Președintele Consiliului Județean a ținut să specifice faptul că la Putna nu merge “în pelerinaj, cu mai multă lume, mergem noi autoritățile să depunem coroane și să participăm la slujbă”. „Despre marele Ştefan și despre ce a însemnat pentru noi, pentru români, pentru Suceava este mult de vorbit. Este modelul de patriotism, de diplomație, de inteligență, de abilitate care ar trebui multora în zilele de astăzi. Mă bucur că am inițiat un program în memoria marelui voievod, Programul Ştefanian, care în fiecare an începe de Sânziene și se termină cu pelerinajul la Putna pe 2 iulie. Anul acesta a fost o variantă simplificată a acestui eveniment. Am avut slujba de pomenire a voievozilor Moldovei în capela Cetății de Scaun a Sucevei pe 24 iunie … Ce poți să te gândești când ajungi la statuia marelui Ştefan decât un îndemn de încurajare și să trecem cu bine aceste vremuri și să sperăm la vremuri mai bune”, a precizat Gheorghe Flutur.

Este de menționat că în curtea mănăstirii Putna a fost oficiată liturghia de către un sobor de preoți în frunte cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. În vreme ce la Putna era oficiată o slujbă la care au participat numeroși credincioși iar mitropolitul a ținut să le spună de la bun început că trebuie respectate regulile de distanțare, o altă slujbă – de pomenire – a fost oficiată de un sobor de preoți din municipiul Suceava în curtea Cetății de Scaun, însă la aceasta nu a luat parte un public numeros, fiind asigurată paza de către jandarmi.

De cealaltă parte, la Putna, după depunerea coroanei la mormântul lui Ştefan cel Mare, președintele CJ Suceava a mers și la mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a depus o coroană de flori și s-a închinat la mormântul Înalt Preasfințitului Pimen, plecat recent dintre noi. (D.P.)