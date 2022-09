Ceartă între doamne din Consiliul Local Suceava, pe tema banilor pentru biserici

Viceprimarul USR al municipiului Suceava, Teodora Munteanu a avut o intervenție poziționată împotriva demersului șefului ei – instituțional, nu de partid – și anume primarul Ion Lungu, dar nu cu referire la problemele de urbanism care îi sunt în „parohie”, ci cu privire la finanțarea parohiilor. „Se exagerează cu acest sprijin pentru culte care nu mai este sprijin ci este o cofinanțare. Avem până acum un milion și ceva de euro dați și dacă se mai dau banii astăzi ajungem la un milion și jumătate. Este foarte mult”, a spus Teodora Munteanu.

Nu este prima dată când discuții pe tema aceasta sunt purtate în deliberativul local și când despre banii dați bisericilor se aduc fel de fel de considerații. Tot la fel cum nu este prima dată când argumentele invocate de Teodora Munteanu – altminteri o femeie care nu a ezitat să pozeze într-o persoană credincioasă când a invocat-o pe Sfânta Teodora în ziua în care a scăpat de demitere ca prin urechile acului – sunt discutate și amintim aici doar faptul că banii pentru biserici ar trebui să fie dați la străzi.

Nici măcar replicile primite de la primarul Ion Lungu nu reprezintă o noutate – nu că ar trebui desconsiderate „am curajul să facem un referendum; am fost votat a cincea oară primar și de fiecare dată am dat bani la biserici care sunt de interes public” – ci felul în care a decurs interacțiunea dintre Teodora Munteanu și Anca Mihaela Gâtlan.

Aceasta din urmă este consilier PMP și cadru universitar iar dorința sinceră a fost de a se ralia la opinia lui Ion Lungu. Oarecum predictibil, dar a fost oarecum neașteptat faptul că a avut un contraatac nu axat pe sprijinul unor lăcașuri de cult, ci unul politic în care a făcut trimitere la „caracterul” USR și al Teodorei Munteanu. „Nu pot să spun că mă surprinde poziția doamnei viceprimar având în vedere atât formațiunea politică din care face parte, cât și caracterul. Doamna viceprimar a vorbit foarte mult despre calitatea vieții sucevenilor. Din punctul meu de vedere nu se exclude pe alta, adică putem să avem grijă și de biserici și să le oferim finanțarea necesară și se pot face și străzile”, a spus, printre altele, Anca Gâtlan și a dat asigurări că grupul consilierilor PMP va susține bisericile și creștinii.

Lorena Buburuzan, consilier local din partea USR, i-a luat apărarea Teodorei Munteanu. și nu oricum, ci într-o manieră care a fost de asemenea politică sau cu accente politice din cele mai crtitice. Evident că și deranjante. „Eu știu că doamna Gâtlan are un punctaj de la partid de a ataca pe acest subiect USR-ul (a fost suficient ca Anca Gâtlan să încerce să dea replica, dar nu i s-a data chiar atunci cuvântul iar Lorena Buburuzan a continuat). E de apreciat conștiința dumneaei, câtă vreme o expune fără a se lua de celelalte formațiuni. știți în Consiliul Local că am avut tot timpul intervenții în Consiliul Local pentru alocarea de fonduri pentru culte (din nou Anca Gâtlan încearcă să intervină, însă microfonul era acordat Lorenei Buburuzan, nu s-a auzit ce a spus colega ei de la PMP iar cea care la un moment dat aspira să devină prefect al Sucevei a continuat) Nu suntem împotriva ajustării bisericilor când au neapărată nevoie”, a spus Lorena Buburuzan, adăugând ulterior precizări de așa manieră încât să nu pară că se disociază de Teodora Munteanu. Din nou, legându-se de aspecte de suprafață, a primit câteva minute mai târziu o replică din partea primarului Ion Lungu, dar cu referire la sumele cerute de parohii și cele propuse de către primar ca să fie aprobate de Consiliu și care sunt, de regulă mai mici. Nu a uitat însă pe final Lorena Buburuzan să o înțepe iarăși pe Anca Gâtlan și să îi spună despre „punctajul de partid”. Evident, aceasta a încercat din nou să își spună punctul de vedere, dar microfonul nu i s-a deschis fiindcă ea luase deja cuvântul. Într-un final, Anca Gâtlan a luat cuvântul și a dezmințit – elegant și ferm – că ar avea vreun „punctaj la partid”, și a spus că are părerea aceasta din conștiința sa deși este la fel de adevărat că partidul din care face poarte este unul creștin și conservator.

Desigur, cum era de așteptat, s-au poziționat unii nu doar pentru și contra finanțării lăcașurilor de cult, ci pentru și contra Ancăi Gâtlan. Nu lipsit de umor a fost momentul când liderul PSD din Consiliul Local, Dan Ioan Cușnir, l-a invocat până și pe Platon. Doar-doar ca să îi dea o a doua replică pretins-savantă consilierei PMP care l-a acuzat de colaborarea PSD cu USR (în Consiliul Local). Asta după ce prima dată i-a replicat Ancăi Gâtlan – destul de corect – că nu trebuie să fie făcute referiri cu privire la caracter. Însă nu neapărat asta a supărat-o pe Anca Gâtlan, cât colega ei de la Universitate – Lorena Buburuzan.

La un moment dat, într-un mod surprinzător de inspirat, viceprimarul Lucian Harșovschi a adus în discuție faptul că dacă tot se vorbește de Biserică și alte valori tradiționale precum familia, ar trebui să se îndrepte un gând frumos către Adelina Paiu – consilier local de la PSD – care recent a născut. Sigur, i s-a dat cuvântul Adelinei Paiu iar aceasta a spus, în glumă, „că este cel mai frumos drept la replică” și a continuat cu urări frumoase pentru familiile colegilor ei.

Scurt a fost însă acest moment pentru că din nou Lorena Buburuzan a adus în discuție finanțarea bisericilor iar primarul Ion Lungu – prediuctibil, de altfel – a susținut un scurt speech la finalul căruia a scăpat un porumbel: „Cetățenii au nevoie și de străzi și de biserici și vom face pe dracu-n patru ca să asfaltăm cât mai mult anul viitor!”. În final, la votarea proiectului, s-a văzut clar că 17 voturi au fost pentru proiectul lui Ion Lungu de sprijinire a unor lăcașuri de cult și niciun vot contra. E drept că au fost patru abțineri. Pentru a fi în ton cu Dan Ioan Cușnir, amintim un titlu al unei opere shakespeariene: „Mult zgomot pentru nimic!” ca posibilă concluzie măcar pentru votul final. (Dan PRICOPE)