A fost obținut avizul de mediu pentru parcul fotovoltaic al Sucevei

Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat miercuri că a obținut avizul de mediu pentru unul dintre proiectele extrem de importante ale municipalității și anume parcul fotovoltaic. „Până la finele lunii aprilie ar trebuie să ni se predea studiul de fezabilitate pentru acest parc fotovoltaic din care să rezulte valoarea indicatorilor tehnico-economici iar până pe data de 1 iunie proiectul tehnic cu detaliile de execuție”, a spus primarul Sucevei.

Reamintim însă că în cotidianul Obiectiv de Suceava am informat despre faptul că potrivit datelor comunicate de Municipiul Suceava la APM valoarea estimată este de aproximativ 30 de milioane de euro (detalii AICI). Cam cu 12 milioane de euro mai mult decât estimările (empirice însă) făcute de Primărie pe final de 2021. Este adevărat că datele nu erau însoțite de un deviz, dar erau specificate în memoriul pe care l-a întocmit la începutul acestui an pentru APM firma din Cluj-Napoca cu care Primăria Suceava a încheiat un contract anul trecut. Precizăm că respectivul memoriu este un extras cu date din documentația tehnică pe care firma clujeană ar fi trebuit să o întocmească în termen de un an de la data semnării contractului – cel puțin așa a fost vehiculat cu peste un an în urmă. Despre importanța unui astfel de parc fotovoltaic s-a scris de mai multe ori în cotidianul Obiectiv de Suceava, chiar pe larg la vremea respectivă.

Desigur, ultimele declarații ale edilului Ion Lungu (în conferința de presă de miercuri dimineață) sunt concise, dar nu lipsite de importanță: „Avem așteptări de la Ministerul Energiei ca în luna iulie-august să lanseze apelul de proiecte pentru depunerea proiectelor pentru parcuri fotovoltaice. Este un proiect foarte important la care ținem foarte mult. Vrem să facem cât mai multă energie proprie și foarte important să ne asigurăm energia electrică la TPL unde consumurile sunt mari”. (D. P.)