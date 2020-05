50 de suceveni bolnavi COVID internați în spital în ultimele 24 de ore

Conform DSP Suceava, în ultimele 24 de ore au fost internate in spital 50 de persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 25 de persoane, nefiind înregistrat nici un caz în rândul personalului medical.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați un număr de 410 pacienți, dintre care 194 de pacienți Covid-19, un număr de 12 pacienți fiind internați la Secția ATI, iar la nivelul Spitalului municipal Rădăuți sunt internați un număr de 49 de pacienți Covid-19 și 19 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Direcția de Sănătate Publică Suceava informează că, duminică, 31 mai 2020, la ora 9.00, situația epidemiologică în județ se prezintă astfel:

în autoizolare la domiciliu 4829 de persoane,

în carantină instituționalizată 5 de persoane

16056 de persoane ieșite din autoizolare

3102 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 20.474 de teste.

Conform situației întocmită de către D.S.P. Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2.529 de persoane declarate vindecate. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul Covid – 19.

În ceea ce privește situația celor două centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică de la nivelul județului Suceava, evidențele arată că mai sunt sunt 4 beneficiari, respectiv 3 beneficiari, care sunt infectați Covid-19.

In cursul zilei de 30 mai 2020 polițiștii din cadrul IPJ Suceava au desfășurat 161 de acțiuni in context Covid18 fiind verificate 4683 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu și 50 de societati comerciale.