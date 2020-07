12 cazuri de coronavirus inregistrate in judetul Suceava in ultimele 24 de ore, 4.200 in total. 641 cazuri noi in tara si 21 de decese

Bilantul infectarilor cu coronavirus in judetul Suceava a ajuns la 4.200, de ieri pana azi fiind depistate inca 12 persoane infectate. In tara sunt 641 cazuri noi din 18.440 de teste efectuate si 21 de decese, inclusiv in judetul Suceava. Printre cei 21 de pacienti COVID decedati se numara un bolnav tanar, din grupa de varsta 20-29 de ani. 727 de bolnavi COVID au fost externati la cerere.

Până astăzi, 15 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 34226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24155 au fost externate, dintre care 22049 de pacienți vindecați și 2106 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 727 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 499 2. Arad 732 3. Argeș 1.570 4. Bacău 791 5. Bihor 715 6. Bistrița-Năsăud 652 7. Botoșani 1.084 8. Brașov 2.130 9. Brăila 330 10. Buzău 859 11. Caraș-Severin 134 12. Călărași 219 13. Cluj 803 14. Constanța 562 15. Covasna 335 16. Dâmbovița 1037 17. Dolj 402 18. Galați 1.363 19. Giurgiu 295 20. Gorj 444 21. Harghita 395 22. Hunedoara 728 23. Ialomița 553 24. Iași 1.094 25. Ilfov 938 26. Maramureș 250 27. Mehedinți 291 28. Mureș 829 29. Neamț 1.013 30. Olt 407 31. Prahova 880 32. Satu Mare 82 33. Sălaj 124 34. Sibiu 717 35. Suceava 4.200 36. Teleorman 200 37. Timiș 639 38. Tulcea 208 39. Vaslui 246 40. Vâlcea 172 41. Vrancea 1.282 42. Mun. București 3.985 43. – 37 TOTAL 34226

Până astăzi, 1952 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 14.07.2020 (10:00) – 15.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 21 decese (15 bărbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Mehedinți, București, Prahova, Sălaj, Suceava, Teleorman și Timiș.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 641 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 248 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 886.918 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 490 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1109 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.