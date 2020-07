11 suceveni infectati cu coronavirus in ultimele 24 de ore. 30 de decese in tara la pacienti COVID si 637 de cazuri noi

11 cazuri de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in judetul Suceava, bilantul comunicat luni, 14 iulie de autoritati ajungand la 4.188 de imbolnaviri. In judetul nostru s-au raportat si decese in ultimele 24 de ore, iar numarul pacientilor COVID decedati la nivelul tarii este infricosator: 30 de ieri pana azi. Numarul cazurilor noi de infectare in Romania este de 637, din 14.237 de teste.

Până astăzi, 14 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 658 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 499 2. Arad 726 3. Argeș 1.483 4. Bacău 775 5. Bihor 715 6. Bistrița-Năsăud 642 7. Botoșani 1.081 8. Brașov 2.076 9. Brăila 317 10. Buzău 842 11. Caraș-Severin 130 12. Călărași 214 13. Cluj 790 14. Constanța 553 15. Covasna 331 16. Dâmbovița 987 17. Dolj 394 18. Galați 1.316 19. Giurgiu 293 20. Gorj 429 21. Harghita 389 22. Hunedoara 717 23. Ialomița 544 24. Iași 1.084 25. Ilfov 923 26. Maramureș 239 27. Mehedinți 283 28. Mureș 821 29. Neamț 1.006 30. Olt 394 31. Prahova 845 32. Satu Mare 82 33. Sălaj 123 34. Sibiu 707 35. Suceava 4.188 36. Teleorman 198 37. Timiș 616 38. Tulcea 206 39. Vaslui 236 40. Vâlcea 171 41. Vrancea 1.265 42. Mun. București 3.918 43. – 37 TOTAL 33.585

Până astăzi, 1.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 13.07.2020 (10:00) – 14.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 decese (13 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Covasna, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Maramureș, București, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș și Vâlcea.

Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 637 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 234 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 868.478 de teste.