VIDEO. Premierul Canadei cântă „Bohemian Rapsody” la un hotel din Londra, înainte de funeraliile Reginei

Un videoclip cu premierul Canadei, Justin Trudeau, cântând celebra melodie „Bohemian Rhapsody” a trupei Queen cu doar două zile înainte de înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a a declanșat dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare.

În imagini, Trudeau stă deasupra unui pian și cântă ”I’m easy come, easy go, Little high, little low, Any way the wind blows…”.

Întâmplarea a avut loc sâmbătă seara în holul unui hotel din Londra, potrivit unui comunicat al biroului lui Trudeau. Premierului i s-au alăturat alți membri ai delegației canadiene, inclusiv muzicianul Gregory Charles, care a cântat la pianul hotelului, scrie CBC, citat de spotmedia.

„Charles, un muzician renumit din Quebec, care deține Ordinul Canadei, a cântat la pian în holul hotelului, ceea ce a dus la alăturarea unor membri ai delegației, inclusiv a premierului”, se arată în comunicat.

Însă mulți au criticat faptul că Trudeau cânta bucuros în timp ce se afla în Regatul Unit pentru a reprezenta Canada la înmormântarea reginei.

„El este acolo ca reprezentant al Canadei pentru a plânge moartea reginei. Și ce face? Ne pare rău, este absolut iresponsabil”, a spus un utilizator de Twitter. Alții au comparat situația cu cea a fostului premier britanic Boris Johnson, care a organizat o petrecere în ajunul înmormântării prințului Philip. Au fost și persoane care l-au apărat pe premier, argumentând că nu a cântat în timpul unui eveniment oficial. „A cânta la pian în timpul liber nu este o problemă”, a spus un alt utilizator de Twitter.