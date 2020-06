Trump ordona retragerea Garzii Nationale din Washington. Proteste in toata lumea

Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzii Nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa.

Garzile nationale “se vor retrage, dar pot reveni rapid, daca va fi necesar”, a transmis Trump pe Twitter, remarcand totodata ca sambata participarea la manifestatii a fost “mult mai scazuta decat se prevedea”.

Zeci de mii de americani au manifestat sambata, in general pasnic, in numeroase orase din tara. In capitala federala nu a fost inregistrat niciun incident.

Protestele dupa moartea afro-americanului George Floyd in cursul arestarii sale de catre politie, la finele lui mai, in statul Minnesota au continuat duminica in Spania si Italia. Circa 3000 de oameni s-au adunat duminica la pranz in fata Ambasadei SUA la Madrid, scandand in special ultimele cuvinte ale lui Floyd: “Nu pot sa respir!”.

La Roma, mii de tineri au ingenuncheat in tacere, cu pumnul ridicat, timp de noua minute, cat pare sa fi durat agonia lui Floyd sub genunchiul unui politist, filmata de trecatori.

In Thailanda, dupa interzicerea unei manifestatii antirasiste, peste 200 de persoane au luat parte la un protest virtual, conectandu-se pe site-ul de videoconferinte Zoom pentru a viziona inregistrari video despre miscarea “Black Lives Matter” (Vietile negrilor conteaza).

Si la Madrid protestatarii au ingenuncheat si au ridicat un pumn, gest initiat de jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick in 2016 pe stadion in timpul intonarii imnului SUA.

La Londra mii de protestatari s-au strans duminica in fata Ambasadei SUA pentru a condamna brutalitatea politiei. Unii protestatari purtau masti anti-COVID-19 cu sloganul “Rasismul este un virus”.

Alte mii de oameni s-au adunat in Danemarca, la Copenhaga, in fata ambasadei americane, in urma unui apel la protest din partea miscarii Black Lives Matter. Peste 12.000 de utilizatori de Facebook au indicat ca vor sa participe la eveniment.

