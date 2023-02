Pentru guvern, inflația puternică din 2022 nu a fost chiar o veste rea

Inflația a ajutat guvernul să se laude cu o creștere de venituri de 21% în 2022. Încasările bugetului consolidat din TVA au crescut cu 18,6% pe întreg anul și cu 26% în decembrie față de decembrie 2021, scrie Ziarul Financiar, preluat de Mediafax.

Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,4% în decembrie față de decembrie 2021 (21,2% pe întreg anul) susținute puternic de avansul considerabil a încasărilor din TVA, cu un plus de 26% (plus 18,6% pe întreg anul). Inflația, de 16% la finalul lui 2022, a fost un aliat puternic al guvernului, care și-a văzut sacii în căruță – venituri în creștere pe întreg anul cu 21% care nu-și au însă un corespondent într-o presupusă efervescență economică, chiar dacă estimările sunt că PIB-ul ar fi crescut anul trecut cu aproape 5%.

Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanțe, încasările bugetului au crescut în 2022 cu 21,2% (până la 32,2% din PIB, dar cu doar 0,2% peste cele înregistrate în 2021) în vreme ce cheltuielile au avansat cu 17,7%. Veniturile fiscale nu au avansat spectaculos – aceste impozite au însemnat doar 16,1% din PIB, față de 15,7% din PIB în 2021. Şi chiar dacă datele arată o creștere a încasărilor din TVA, un plus de 18,6% pe întreg anul 2022, față de anul precedent (plus de 26% în decembrie 2022 față de decembrie 2021), în privința ponderii lor în PIB veniturile din taxa pe valoare adăugată au scăzut. Au însemnat 6,7% din PIB în 2021 și 6,6% din PIB în 2022. Şi la încasările din accize există scădere, dacă le raportăm la PIB – 2,9% din PIB în 2021 și 2,5% din PIB în 2022. Este adevărat că PIB-ul a crescut puternic, dacă este să credem spusele Comisiei Naționale de Prognoză – un plus de 245 mld. lei (49 mld euro).

În ciuda creșterii nominale, și contribuțiile la asigurări au scăzut ca pondere în PIB: 10,7% în 2021 și 9,8% în 2022. Plățile primite de la Uniunea Europeană au rămas la același nivel: 3,2% din PIB. De unde vine atunci creșterea? În principal din „alte impozite pe taxe și servicii”, adică de la companiile din energie care au însemnat 1,3% din PIB, față de 0,5% din PIB în 2021. Deci inflația și profitul obținut de stat din companiile sale din energie, tocmai ca urmare a prețurilor puternic în creștere care îi sufocă pe oameni, fac din datele bugetare un succes pe hârtie.

Deficitul bugetar pe întreg 2022 a rămas în țintele stabilite, la puțin sub 6% din PIB, ceea ce este oricum foarte mult, în condițiile în care chiar dacă datoria publică rămâne la sub 50% din PIB, ca urmare a avansului produsului intern brut, dobânda la datoria publică depășește 5 miliarde de euro pe an.

Dacă privim doar luna decembrie, lucrurile par pe făgaș bun. Veniturile totale au fost cu 15% mai mari față de decembrie 2021 (însă sub rezultatul pe întreg anul). Veniturile din impozitul pe profit au fost cu 10% mai mari (pe tot anul veniturile din impozitul pe profit au însemnat 1,9% din PIB față de 1,7% din PIB în 2021). Veniturile din impozitul pe venit au fost în decembrie trecut cu 36% mai mari față de decembrie 2021, iar cele din TVA au crescut cu 26,1% față de cele din decembrie precedent. Au scăzut veniturile din accize și cele din fonduri UE.

În privința cheltuielilor, acestea au fost mai mari cu 6,7% în decembrie 2022 față de decembrie 2021. Au scăzut însă cheltuielile de personal (în 2022 statul nu a mai fost atât de darnic cu bugetarii) cu 4,6%. Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 4%, iar – un lucru bun – investițiile statului au avut un avans de 13,7%. Au scăzut însă cheltuielile din banii primiți de la UE cu 10,3%. (Mediafax)