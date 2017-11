Suceveanca OTILIA a primit în Germania premiul “Best Balkan female artist”

Best Balkan female artist“, in cadrul “daf BAMA Music Awards” din Germania, a informat managerul Otiliei, suceveanul Ionut Bejinariu. Suceveanca Otilia Bruma, cunoscuta interpreta a hit-urilor “Bilionera” si ”Prisionera” a primit premiul ““, in cadrul “daf BAMA Music Awards” din Germania, a informat managerul Otiliei, suceveanul Ionut Bejinariu.

În cadrul galei de premiere “daf BAMA Music Awards” din Hamburg, care a a vut loc pe 17 noiembrie au participat zeci de artişti internaţionali printre care şi legendarul Chab Khaled, suceveanca Otilia Brumă fiind recunoscută oficial ca fiind cea mai populară din Balcani si primind premiul “Best Balkan female artist“.

Bilionera” şi “Askla” o piesa în limba turcă alături de Sinan Akcil. Pe covorul roşu Otilia a purtat o rochie elegantă încrustată cu pietre Swarovski, iar pe scenă a cantat două piese, “” şi “Askla” o piesa în limba turcă alături de Sinan Akcil.

Otilia fusese nominalizata in cadrul DAF BAMA MUSIC AWARDS la patru categorii, respectiv BAMA’S Best Rising Act, Best Balkans Act, Best Romanian Act and BAMA People’s choice Award.

Noul single “Prisionera” lansat în urmă cu trei saptamani a adunat peste 3 milioane de vizualizări pe Youtube, înregistrând chiar şi un record de 600.000 într-o singură zi la momentul lansării, a declarat Ionut Bejinariu, managerul casei de productie, JHaps Records.