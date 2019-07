Sting si-a anulat un concert din cauza problemor de sănătate 

Solistul britanic Sting, în vârstă de 67 de ani, și-a anulat un concert pe care urma să-l susţină luni seară în Belgia, la Gent, iar decizia a fost luată la solicitarea medicilor, potrivit anunțului postat pe contul de Twitter al artistului.

“Ne pare rău să vă informăm că recitalul pe care urma să-l susţină Sting la Festivalul de Jazz de la Gent în această seară trebuie anulat la solicitarea medicilor. În curând vor veni informațiile privind condițiile de rambursare”, este mesajul postat pe contul de Twitter al cântărețului britanic.

Fondator al grupului The Police, Sting are planificate numeroase concerte în această vară.

Compozitor, actor, autor si activist, Sting s-a născut în Newcastle, Marea Britanie, dar apoi s-a mutat în Londra, unde a pus bazele trupei The Police împreună cu Steward Copeland şi Andy Summers.

Trupa a câştigat şase premii Grammy şi două Brit şi a fost inclusă în The Rock and Roll Hall of Fame în 2003. Unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai lumii, Sting a primit, în afara activităţii sale alături de trupa Police, alte 11 premii Grammy, două trofee Brit, un Glob de Aur, un Emmy, patru nominalizări la Oscar, o nominalizare la Tony, Century Award oferit de revista Billboard, precum şi titlul de personalitatea anului oferită la gala MusiCares 2004. De-a lungul îndelungatei sale cariere, a vândut aproape 100 de milioane de copii ale albumelor sale lansate atât în perioada solo, cât şi în etapa The Police.

HotNews