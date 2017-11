Solistul trupei Carla’s Dreams a divorţat. Era casatorit de 7 ani si are un copil

Solistul trupei Carla’s Dreams a divorţat în secret de soţia cu care are un copil. Artistul şi partenera lui au decis să pună capăt mariajului, la patru ani după ce aceştia au mai avut o tentativă de separare.

Andrei Ţăruş, solistul trupei Carla’s Dreams, a cărui identitate a fos devoalată de presa din Rusia, a divorţat de soţie.

În România au apărut primele zvonuri despre separarea celor doi în 2013, când soţia lui Ţăruş i-a intentat divorţ, însă cererea a fost retrasă câteva săptămâni mai târziu. Se pare însă că femeia a revenit asupra deciziei şi cei doi au ajuns să divorţeze în mare secret, la Chişinău.

Andrei Tarus si Nelea Motricala au divortat, in mare discretie, la Judecatoria Chisinau. Cei doi nici macar nu s-au prezentat la instanta, ci si-au trimis avocatii. La data respectiva, instanta a admis cererea de desfacere a casatoriei, eliberandu-le un certificat de divort. Mariajul lor a durat sapte ani, ei casatorindu-se pe 25 august 2010, in sectorul Rascani, municipiul Chisinau. In urma casatoriei a rezultat un copil, care a ramas in grija mamei, potrivit wowbiz.ro.