Primele imagini cu Cătălin Botezatu in spital, după operatia de cancer la colon

Momente dramatice pentru Cătălin Botezatu, care a descoperit după o banală operaţie de apendicită că ar avea cancer. Celebrul designer s-a operat în vară, în România, pentru prima problemă, dar recent a ajuns cu dureri insuportabile la o clinică din Turcia.

Creatorul de modă a fost supus unei operaţii complicate care a durat aproape şase ore, timp în care medicii de la Istanbul i-au înlăturat tumora de la colon şi l-au supus unui tratament chimioterapeutic hipertermic, o procedură prin care se încearcă diminuarea riscului de răspândire în organism.

“Sufeream foarte tare din punct de vedere fizic, deşi pozele de la mine de pe Instagram arătau altceva. Nu am trecut niciodată prin astfel de dureri. Tot ce vreau este să fiu sănătos şi să mă fac bine. E foarte greu când moartea îţi bate la uşă. Am trecut pe lângă moarte. Am oprit practic cancerul. (…) M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia”, a povestit Cătălin Botezatu de pe patul de spital din Turcia.

