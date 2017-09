Nicole Scherzinger, iubita tenismenului Grigor Dimitrov, dezvaluie boala de care a suferit

Nicole Scherzinger, fosta componentă a trupei The Pussycat Dolls, a dezvăluit drama prin care a trecut mulţi ani. “M-am simţit prizonieră” a declarat Nicole într-un interviu pentru revista Cosmopolitan.

Nicole a povestit că la 14 ani a suferit de bulimie şi că această boală a făcut-o să se simtă prizonieră în propriul corp şi că era nefericită şi neîncrezătoare. “Întotdeauna au fost critică cu propriul meu corp, încă de la o vârstă fragedă. La 14 ani am început să alerg pentru a avea corpul pe care mi-l doream. Am crezut că trebuia să fiu mai slabă, iar coapsele mele trebuie să arate într-un anumit mod. Nu mi-am dat seama că sufăr de bulimie. Am avut lângă mine oameni care m-au ajutat”, a declarat Nicole.

Acum, cântăreaţa spune că a scăpat de bulimie, dar este foarte atentă ce mănâncă. Ea va începe curând cel de-al şaselea sezon ca jurat în show-ul X Factor.

După o relaţie de mai mulţi ani cu pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, din 2015, Nicole Scherzinger are o relaţie cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov.

profm.ro