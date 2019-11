Miercuri se pun in vanzare primele bilete la UNTOLD 2020

Cea de-a sasea editie a festivalului UNTOLD este foarte asteptata de fani, iar pentru acestia vestile bune incep sa apara.

Incepand de miercuri, de la ora 14:00, se pun in vanzare primele bilete, conform Infomusic.ro.

Astfel, fanii festivalului sunt invitati sa se inregistreze pe site-ul UNTOLD pentru a beneficia de preturi speciale.

La editia de anul trecut, peste 372.000 de oameni au participat si au fost incantati de spectacolele puse in scena de artisti precum Robbie Williams, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US, Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live.