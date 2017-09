Membrii trupei DJ Project au fost raniti dupa ce un TIR s-a rasturnat peste masina lor

Membrii trupei DJ Project, Gino Manzotti, DJ Maxx si Mira, sunt printre victimele accidentului rutier care a avut loc luni, pe DN7, in judetul Valcea, cand un TIR s-a rasturnat si a lovit doua masini.

Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, inspectorul Gabriel Popescu, a declarat ca Gino Manzotti, DJ Maxx si Mira au fost transportati la spitalul din Ramnicu Valcea. La spital a ajuns si soferul TIR-ului, un barbat in varsta de 56 de ani, care, intr-o curba, s-a rasturnat pe sensul opus de mers, lovind masina in care se aflau cantaretii si inca una care circula in spatele lor.

“La km 160+400m un autotir inmatriculat in Bihor care circula pe directia Pitesti-Rm. Valcea, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, curba deosebit de periculoasa la dreapta, s-a rasturnat pe sensul opus de mers acrosand doua autoturisme care circulau pe directia Rm. Valcea-Pitesti. In urma impactului au rezultat 4 victime din care 3 ranite grav. Soferul tirului este un barbat de 56 de ani si este ranit grav”, a declarat Popescu.

Directorul Spitalului Judetean Valcea, Dan Ponoran, a declarat, luni seara, ca ranile suferite de membrii trupei DJ Project nu le pun acestora viata in pericol.

“Cu totii au politraumatisme, insa nu sunt rani care sa le puna in pericol viata. Unul dintre baieti are fractura costala, celalalt o tasare a inelelor coloanei vertebrale, iar fata are fractura de piramida nazala. Cu totii au ramas internati in spital. Nu se pune problema transferului la alta unitate”, a spus Ponoran.

Politistii au deschis un dosar penal in acest caz si efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

