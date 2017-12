George Clooney le-a dăruit prietenilor câte un milion de dolari

“Suntem un grup de tipi pe care l-am denumit ‘Baietii’. George m-a sunat pe mine si pe restul ‘baietilor’ si ne-a spus: treceti data de 27 septembrie 2013 in calendar. Toata lumea vine la mine acasa pentru cina”, a povestit Rande.

Cand grupul a ajuns la casa actorului, fiecare a gasit o valiza pe locul lui de la masa. George a inceput spunand: Ascultati, vreau sa stiti cat de mult ati insemnat pentru mine si cat contati in viata mea. Cand am venit in Los Angeles am dormit pe canapelele voastre. Sunt foarte bucuros ca va am in viata mea si nu as fi ajuns unde sunt fara voi toti”, le-ar fi spus Clooney.

Cand au deschis valizele, spune Rande, fiecare a gasit 1 milion de dolari in bancnote de 20 de dolari.

“Nu trebuie sa va faceti griji pentru copii, pentru – stiti voi – scoli – , nu trebuie sa va mai faceti griji pentru rata la casa”, le-ar mai fi zis Clooney.

Potrivit lui Rande, pe langa banii oferiti, Clooney le-a si platit taxele pentru anul acela.

Unii dintre prietenii actorului chiar aveau nevoie de acei bani. Unul dintre ei lucra in Texas la un bar din aeroport pentru a-si intretine familia si se ducea la munca zilnic cu bicicleta”, a mai dezvaluit Rande.