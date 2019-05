Fostul principe Nicolae a recunoscut că este tatăl copilului Nicoletei Cîrjan dupa testul ADN

Fostul principe Nicolae al României a recunoscut, într-un mesaj postat pe Facebook, că este tatăl copilului Nicoletei Cîrjan.

Nepotul regelui Mihai a scris că a insistat ca tânăra să-și facă un test pentru stabilirea paternității, în urma căruia a rezultat că el este tatăl copilului Nicoletei Cîrjan.

″În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris Nicolae.