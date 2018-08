Ateliere de initiere in mestesuguri populare, saptamana viitoare, la Gura Humorului

Saptamana viitoare, la Gura Humorului, va avea loc un eveniment de promovare a mestesugurilor traditionale romanesti. Astfel, in perioada 8-12 august 2018, pe Esplanada Muzeului Obieceiurilor Populare din Bucovina, vor fi organizate interesante ateliere de ini]iere in mestesugurile populare traditionale. Evenimentul este organizat de Asociatia Anador Bucovina, finantat de CJ SUCEAVA si este realizat in parteneriat cu Primaria Gura Humorului, Asociatia AREAS si Colegiul National “Alexandru cel Bun”.