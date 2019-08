Simona Halep o spulbera pe Svetlana Kuznetsova si avanseaza in sferturi la Rogers Cup

Simona Halep s-a calificat, in noaptea de joi spre vineri, in sferturile de finala de la Rogers Cup, dupa o victorie categorica in fata rusoaicei Svetlana Kuznetsova.



Tenismena romana s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar o ora si 7 minute. Dupa un meci epuizant in runda precedenta, cu Jennifer Brady, fostul lider WTA a controlat autoritar jocul cu veterana tenismena din Rusia, ajunsa pe tabloul principal de la Toronto gratie unei invitatii din partea organizatorilor. Simona a pus stapanire pe joc inca din start si nu i-a lasat nicio sansa adversarei. Nici macar vantul puternic de la Toronto n-a incomodat-o pe constanteanca, pregatita sa-si apere trofeul la Rogers Cup.

Calificarea in sferturi ii garanteaza Simonei un cec in valoare de 60.455 de dolari si 190 de puncte in clasamentul WTA.

In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe Marie Bouzkova. “Sfertul” dintre Simona Halep si Marie Bouzkova va avea loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00 – ora Romaniei. (Ziare.com)