Mihaela Buzarnescu, accidentare terifianta la Montreal. Romanca a parasit terenul in scaunul cu rotile

Mihaela Buzarnescu a fost nevoita sa se retraga in timpul meciului cu Elina Svitolina, din turul doi de la Rogers Cup, dupa ce a suferit o accidentare terifianta.

Sportiva noastra a calcat stramb in setul decisiv, cand era condusa cu 4-3, s-a lovit la glezna si imediat au urmat momente dramatice.

Mihaela a plans in hohote, a urlat la propriu de durere, in timp ce arbitrul de scaun si Svitolina au luat-o la fuga spre ea pentru a o ajuta.

Sportiva noastra a plans pentru mai bine de un sfert de ora si a incercat sa-si revina, dar totul a fost in zadar.

In cele din urma, romanca a parasit terenul in scaun cu rotile in aplauzele spectatorilor.

Mihaela facuse un meci foarte bun si era in grafic pentru a o obtine inca o victorie in fata numarului 5 mondial.

In setul secund a avut o revenire fenomenala de la 2-5 in tie-break, a luat cinci puncte la rand si a trimis meciul in set decisiv.

Apoi, Mihaela a condus cu 3-0 in decisiv, dar Svitolina a revenit si a condus cu 4-3. La acest scor s-a produs accidentarea suferita de Mihaela.

Deocamdata nu se stie cat de grava este accidentarea Mihaelei sau cand ar putea reveni pe teren.

Conform calendarului, urmatorul turneu la care Mihaela este inscrisa este cel de la Cincinnati, programat saptamana viitoare.